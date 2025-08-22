Ovaj evropski grad je proglašen kao najbolje mesto za život: Ljudi imaju plate do krova i najsrećniji su na svetu

Pakujte kofere!

Britanska kompanija MoneyNerd objavila je listu koja obuhvata 25 najvećih gradova sveta, a koje su rangirali po kvalitetu života. Oni su poredak napravili na temelju podataka o troškovima života, prosečnoj zaradu, broju mogućnosti za posao, dobro plaćenim poslovima, ali i sreći stanovnika.

Koristili su podatke iz Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Svetskog izveštaja o sreći, ali i sa LinkedIn-a, veb stranice Glassdoor, te još mnogo drugih sajtova, istraživanja i analiza.

Kao najbolji grad za život izdvojen je Kopenhagen, glavni grad Danske, jer nudi odličan balans između posla i privatnog života, ali i šansu za visoku zaradu. Prosečna godišnja plata u Kopenhagenu iznosi 44. 474 dolara, a ravnoteža između posla i privatnog života ocenjena je ocenom 8, 6 na skali od 1 do 10.

Kopenhagen je, rame uz rame sa Oslom, redovno na ovakvim listama, a prepoznati su kao sigurni gradovi koji nude atraktivne beneficije radnicima.

A evo i spiska pet najbolje rangiranih gradova po kompaniji MoneyNerd:

1. Kopenhagen

Prosečna plata: 44, 474 dolara

Ocena ravnoteže posla i privatnog života: 8.6 od 10

Indeks sreće: 7.6 od 10

2. Amsterdam

Prosečna plata: 44, 367 dolara

Ocena ravnoteže posla i privatnog života: 8.3 od 10

Indeks sreće: 7.4 od 10

3. Njujork

Prosečna plata: 71, 401 dolara

Ocena ravnoteže posla i privatnog života: 5.2 od 10

Indeks sreće: 7 od 10

4. Oslo

Prosečna plata: 46,196 dolara

Ocena ravnoteže posla i privatnog života: 8.5 od 10

Indeks sreće: 7.4 od 10

5. Cirih

Prosečna plata: 82,191 dolara

Ocena ravnoteže posla i privatnog života: 7.7 od 10

Indeks sreće: 7.5 od 10

Cirih i Njujork imaju sličnu prosečnu zaradu i indeks sreće, ali je Njujork zauzeo višu poziciju zahvaljujući činjenici da ima više radnih mesta i u više različitih industrija.

Najlošije rangirani su Peking, Lisabon i Budimpešta jer su imali niže prosečne plate na godišnjem nivou, kao i manje raspoloživih poslova, prenosi Blic Žena.

