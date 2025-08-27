Ovaj jednostavan trik može da vam produži život – i nema veze s ishranom ili vežbanjem

Nova istraživanja pokazuju da, i pored brojnih saveta o ishrani i vežbanju, zapravo postoji jedan jedini, lako izvediv korak koji najviše utiče na dugovečnost. Ni dijete, ni sati u teretani, ni proteini u prahu – dovoljno je prilagoditi svoj san.

Zašto je kvalitetan san ključan

Studije su više puta potvrdile da odrasli koji spavaju u proseku između sedam i devet sati imaju niži rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tip 2 i hormonskih poremećaja. Tokom dubokog sna telo obnavlja ćelije, reguliše nivo kortizola i pojačava imunološki sistem.

Kako uspostaviti efikasnu rutinu

Pri svega, odredite stalno vreme odlaska na počinak i buđenja – čak i vikendom. Smanjite upotrebu ekrana barem sat vremena pre spavanja, a sobu održavajte hladnom, tamnom i tihom. Kratka meditacija ili čitanje knjige mogu pomoći mozgu da se “isprazni” od dnevnih briga.

Izbegnite “ranjene” navike

Preskakanje sna ili neuređena rutina spavanja vode u hronični umor, povećano prejedanje i povišen kortizol, koji su direktno povezani s ubrzanim starenjem. Umesto da dan nadoknađujete energijom iz kafe, radije uložite u pravu količinu odmora.

Pridržavanje ove jednostavne strategije omogućiće vam dugoročno stabilnu energiju, zdravlje i… više godina života. Noću upišite svoj novi raspored i gledajte kako se kvaliteta vašeg života polako menja nabolje!

