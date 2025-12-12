Ovaj korejski bračni par je u daleko boljoj formi od većine tinejdžera, a imaju 62 i 57 godina

Bračni par kaže da su sada zdraviji, srećniji i u boljoj formi nego kad su bili mlađi. Da bi do toga došli, kažu, postavljali su sebi izazove

Južnokorejski bračni par, Kim Sunok (57) i Kang Changdong (62), uzori su zdravog starenja.

Njihov Instagram profil @okdong_fit prikazuje par koji je u daleko boljoj formi od većine dvadesetogodišnjaka. Objavljuju video zapise u kojima, nasmešeni, vežbaju u teretani, voze sobne bicikle kod kuće i rade čučnjeve držeći se za ruke.

Kažu da su sada zdraviji i srećniji nego kad su bili mlađi. Da bi do toga došli, kažu, postavljali su izazove samima sebi i razvijali dublje razumevanje jedno drugoga, prenosi index.hr.

South China Morning Post piše da internetsku slavu nisu očekivali.

Koja je tajna ovog bračnog para?

Njihovo putovanje započelo je 2022. godine, kada je njihova kći na TikToku objavila video u kojem četveročlana porodica zajedno vežba u dvorištu Airbnba u Kaliforniji.

Prikazala je Kim i Kanga kako izvode vežbe te napisala: „Kad me ludi azijski roditelji u dobroj formi posete u LA-u, sve što žele je vežbati, jesti proteine i nositi sportsku odjeću.“

Taj je video postao viralan i ljudi iz čitavoga sveta pisali su kako se ne mogu zasititi fit roditelja. Sada Kim upravlja Instagram profilom na kojem objavljuje kratke videozapise koji daju uvid u njen i Kangov život.

„Bilo je toliko mladih ljudi koji su nam rekli da sanjaju da stare poput nas i da se osećaju stvarno motivisanima da počnu vežbati. Na kraju smo došli do zaključka da time možemo širiti dobar uticaj“, izjavila je Kim.

Nikad nisu bili u boljoj formi

Kim i Kang kažu da su tokom života bili relativno aktivni, ali nisu bili ni blizu takvoj formi kao sada.

„Stvarno je teško izgraditi mišićnu masu kad dođete u naše godine“, izjavio je Kang.

Za Kim, koja je isprobala vežbe poput plivanja i pilatesa, pokazalo se da je dizanje tegova najbolji način za postizanje vitke, zategnute figure, kao i za rešavanje bolova u leđima od kojih je nekoć patila.

Zajedno idu u teretanu pet dana sedmično, gde 60 minuta rade vežbe snage, a 30 minuta kardio vežbe. Što se ishrane tiče, ništa ne uskraćuju, ali slede zdravu i uravnoteženu ishranu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com