Ovaj optički test nepogrešivo otkriva vašu mentalnu starost: Otkrijte koliko je mlad vaš mozak

Ovaj optički test otkriva da li je vaš mozak star 10 ili 40 godina – brzo proverite da li ste mudri, zreli i analitični! (foto)

Da li ste zreli i mudri, ili još uvek gledate svet kroz ružičaste naočare? Optički test otkriva vašu mentalnu starost!

Psiholog Alfred Bine je 1908. godine predložio da se u naučnu upotrebu uvede termin “mentalno doba” koji odražava mentalnu stabilnost kognitivnih funkcija osobe (pažnja, pamćenje, posmatranje, itd.). Kasnije su u koncept “mentalnog uzrasta” dodate i sposobnost prilagođavanja, stepen mentalne stabilnosti i druge važne stvari.

Godine često u životu ne moraju nužno biti povezane sa zrelošću. Postoje mladi ljudi za koje se često kaže da su “stare duše”. Uglavnom su zreliji od svojih vršnjaka, mudri su i spremi za samostalan život uprkos mladim godinama. Sa druge strane, zreli ljudi ponekad mogu doneti odluke koje se kose sa njihovom zrelošću, mogu biti nepromišljeni i ponavljati nezrele greške.

Optički test: Koliko pasa vidite?

Jedan zanimljiv test sa optičkom iluzijom može nagovestiti koje je vaše mentalno doba. Treba samo da pogledate sliku i izbrojite koliko je na njoj prikazano pasa.

Pokušajte da prebrojite sve pse koje vidite, a onda pročitajte rešenje. Zapamtite, ovaj optički test nema tačan ili pogrešan odgovor.

Rešenja:

1 do 4 psa – Vaša mentalna starost je 18-23 godine

Vi ste u procesu učenja o životu. Ne opterećujte svoj um teškim rasuđivanjem. Niste navikli da budete odgovorni za sebe, a još više za druge. Volite da vodite bezbrižan način života. Ako mislite da će se neko nositi sa nekim zadatkom bolje od vas, rado delegirate svoja ovlašćenja.

5 pasa – Vaše mentalno doba je 25-30 godina

Vi ste radoznala, ali istovremeno oprezna osoba. Okruženi ste malim brojem istomišljenika sa kojima vam je prijatno. Ne volite da budete odgovorni za druge, podsvesno nastojite da to izbegnete po svaku cenu. Stalo vam je do budućnosti, ali ne toliko da počnete da se grčevito borite za svoju sreću i radikalno promenite svoj život.

6 pasa – Vaša mentalna starost je 31- 40 godina

Vi ste zrela i mudra osoba. Još u detinjstvu ljudi oko vas divili su se vašoj asertivnosti i ambiciji. Neki su vam čak od malena govorili kako ćete imati sjajnu budućnost. Imate visoke standarde, kritični ste prema ljudima oko sebe, ali i prema sebi. Vi ste stabilna i pouzdana osoba, pa vam veruju. Imate instiktivan i bistar um, tako da lako možete da promenite temu razgovora. Oni su u stanju da vide stvari onakve kakve zaista jesu. Analitični su i u svemu prave strategiju.

7 pasa – Vaše mentalno doba je 10-18 godina

Vi ste naivna osoba koja posmatra svet kroz ružičaste naočare. U životu težite lakoći, jednostavnosti, imate razvijenu empatiju i volite da pomažete drugima. Volite da ulepšavate događaje i optimistični ste. Imate tendenciju da idealizujete ljude i situacije i maštate. Volite komunikaciju koja dugo traje i iskrena je. Imate mnogo prijatelja sa kojima vam je prijatno. Vaša duša je čista i nežna.

(Sensa.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com