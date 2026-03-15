Ovaj položaj spavanja uništava vaše zdravlje – a evo koji je i najbolji

Da li znate koji je najbolji položaj za spavanje?

Kvalitet sna ne zavisi samo od dužine spavanja, već i od položaja u kojem spavate. Stručnjaci ističu da pogrešan položaj može izazvati bolove u kičmi, napetost u vratu, pa čak i poremetiti disanje i cirkulaciju. I dok mnogi spavaju u udobnoj pozi koja im deluje prirodno, njihov organizam to itekako oseća.

Lekari i fizioterapeuti preporučuju spavanje na leđima kao najbolji položaj za spavanje.

Ova pozicija održava kičmu u neutralnom položaju, ravnomerno raspoređuje telesnu težinu i smanjuje pritisak na zglobove. Dodavanje jastuka ispod kolena dodatno smanjuje napetost u donjem delu leđa.

Ako više volite spavanje na boku, stavite jastuk između kolena kako biste održali prirodnu liniju kukova i kičme. Ovaj trik značajno smanjuje bolove u kukovima i donjem delu leđa.

Koje položaje treba izbegavati?

Spavanje na stomaku stručnjaci smatraju najgoreg položajem za kičmu. U ovoj pozi glava je često okrenuta u stranu, što stvara napetost u vratu, a kičma je u neprirodnom položaju. Dugotrajno spavanje na stomaku može izazvati hronične bolove u vratu i ramenima.

Dodatni saveti:

Koristite jastuk koji odgovara vašem položaju spavanja.

Prilagodite dušek – ne previše mekan, ne previše tvrd.

Održavajte sobnu temperaturu prijatnom i ventiliranu.

Ako spavate na boku, povucite ruke blago ispred tela kako biste smanjili napetost u ramenima.

Kvalitet sna i zdravlje tela usko su povezani. Pravilan položaj spavanja može vam pomoći da se probudite osveženi, bez bolova i napetosti. Zapamtite – male promene u navikama spavanja mogu doneti ogromne benefite vašem zdravlju.

Počnite već večeras, proverite svoj položaj i pružite svom telu odmor kakav zaslužuje.

