Ovaj roman je proglašen najboljim u poslednjih 125 godina – da li ste ga pročitali?

New York Times je 2022. godine obeležio 125. godišnjicu objavljivanja književnih recenzija pozivajući čitaoce da nominuju i glasaju za najznačajnija dela objavljena od 1896. do danas. U inicijalnoj fazi, ljubitelji knjiga iz 67 zemalja predložili su svoje favorite, a novinari su na osnovu tih sugestija sastavili uži izbor od 25 romana. Nakon mesec dana glasanja, konačni poredak otkriva delo koje je osvojilo najviše srca čitalaca.

Kako je tekao izbor?

Proces je započeo nominacijama čitalaca štampanog i onlajn izdanja New York Timesa iz čitavog sveta. Stručni tim novinara je zatim odabrao 25 naslova iz najbrojnijih nominacija, nakon čega su isti čitaoci tokom novembra ’21. godine glasali za svog apsolutnog pobednika. U glasanje je uključeno preko hiljadu glasova, što je dalo reprezentativnu sliku ukusa savremenih ljubitelja književnosti.

Pobednik po mišljenju čitalaca

Na vrhu liste našla se Harper Li sa svojim kultnim romanom „Ubiti pticu rugalicu“ (To Kill a Mockingbird) . Priča o pravdi, rasnim predrasudama i odrastanju osvojila je čitaoce svojom emotivnom snagom i univerzalnom porukom, potvrdivši status jedne od najvažnijih knjiga 20. veka.

Top 25 najboljih romana

Kompletnu listu 25 najboljih romana u poslednjih 125 godina prema čitaocima Njujork Tajmsa možete pogledati u produžetku:

Harper Li – Ubiti pticu rugalicu (1960) Dž. R. R. Tolkin – Gospodar prstenova: Družina prstena (1954) Džordž Orvel – 1984 (1949) Gabrijel Garsija – Markes Sto godina samoće (1967) Toni Morison – Voljena (1987) Entoni Dor – Sva svetlost koju ne vidimo (2014) Džozef Heler – Kvaka 22 (1961) Dž. D. Salindžer – Lovac u žitu (1951) E. B. Vajt – Šarlotina mreža (1952) Džon Kenedi Tul – Zavera budala (1980) Rohinton Mistri – Osetljiva ravnoteža (1995) Ejmor Touls – Džentlmen u Moskvi (2016) Margaret Mičel – Prohujalo sa vihorom (1936) Džon Stajnbek – Plodovi gneva (1939) F. Skot Ficdžerald – Veliki Getsbi (1925) Margaret Atvud – Sluškinjina priča (1985) Dž. K. Rouling – Hari Poter i kamen mudrosti (1997) Dejvid Foster Volas – Beskrajna lakrdija (1996) Hanja Janagihara – Mali život (2015) Vladimir Nabokov – Lolita (1955) Lari Mekmertri – Usamljena golubica (1985) Ričard Pauers – Šuma nad šumama (2018) Džon Irving – Molitva za Ovena Minija (1989) Beti Smit – Jedno drvo raste u Bruklinu (1943) Džejms Džojs – Uliks (1922)

Ovih 25 naslova pruža panoramu književnih majstorija koje su oblikovale čitalačku publiku tokom više od jednog veka.

