Ovaj test otkriva jeste li skromni ili prepuni ponosa – šta vidite prvo?

Optičke iluzije već godinama služe psiholozima kao zabavan alat za otkrivanje ličnosti, a najnoviji test provodi vas kroz jednostavnu sliku. Vaša prva impresija otkriva da li ste više skloni skromnosti ili vas preplavljuje ponos.

Kako funkcioniše test

Ovu sliku je prvobitno podelila ekspertkinja za optičke iluzije Mia Jelin na TikToku. Na prvi pogled, osoba može videti ili fetus ili dim na slici, a u zavisnosti od toga šta je videla, slika tvrdi da otkriva da li je osoba previše ponosna ili skromne prirode.

1. Ako ste prvo primetili dim

Ako je dim bio prvo što ste primetili, to pokazuje da vam je veoma stalo do toga kako vas drugi vide. Želite da ostavite dobar utisak i da se osećate srećno kada vas ljudi hvale ili prepoznaju. Međutim, kada ste kritikovani, to vas može duboko povrediti i ostati sa vama veoma dugo. Ovakvo ponašanje pokazuje da ste skromna osoba. U međuljudskim odnosima, vredno radite da ih održite. Takođe brinete o gubitku ljudi do kojih vam je stalo, posebno u romantičnim vezama. Sama pomisao na to da ste odvojeni od nekoga koga volite može vas učiniti anksioznim. Vaša sposobnost da razumete i povežete se sa drugima čini vas ljubaznom i pažljivom osobom.

2. Ako ste prvo primetili fetus

Ako ste prvo primetili fetus, to pokazuje da imate jake moralne vrednosti. Mnogo vam je stalo do toga da radite ono što je ispravno i držite se svojih uverenja, čak i kada stvari postanu teške ili iskušavajuće. Kršenje vaših etičkih pravila nikada nije opcija za vas.

Takođe se fokusirate na brigu o sebi. Verujete da je zdrav um i telo važnije od jurnjave za novcem ili uspehom. Umesto da se fokusirate na bogatstvo, radite na stvaranju života punog ljubavi, sreće i mira. Biti blizak porodici i prijateljima vam je veoma važno, a vaš najveći cilj je da živite mirnim i uravnoteženim životom. Generalno, ovo takođe može ukazivati na to da ponekad možete biti doživljeni kao neko ko je arogantan i pun ponosa.

Napomena: Iako su testovi ličnosti optičkih iluzija zabavni za polaganje, mora se imati na umu da ovi testovi daju generičke rezultate i nisu prilagođeni ljudima. I stoga, rezultati ponekad mogu da variraju.

