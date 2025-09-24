Ovaj trik s kafom može rešiti vaš najneprijatniji jutarnji problem, ali samo ako je popijete u ovo vreme

Mnogi ljudi započinju dan šoljicom kafe zbog ukusa i energije, ali kafa ima i manje poznatu korist: može pospešiti probavu i olakšati pražnjenje creva, posebno ako je konzumirate ujutro, tvrde stručnjaci.

Zašto je jutro najbolje vreme za kafu

Debelo crevo je najaktivnije u prvim satima nakon buđenja zahvaljujući cirkadijalnom ritmu tela, a ispijanje kafe u tom periodu sinergijski pojačava prirodne kontrakcije creva, što olakšava pražnjenje.

Kako kafa pokreće probavu

Kofein pojačava mišićne kontrakcije u crevima i deluje kao prirodni laksativ; osim kofeina, i bezkofeinska kafa povećava lučenje želudačne kiseline, a spojevi poput hlorogenske kiselina i melanoidina dodatno stimulišu motoričku aktivnost debelog creva.

Praktični saveti — kada i kako piti

Stručnjaci preporučuju piti kafu uz doručak umjesto na prazan želudac kako biste smanjili rizik od refluksa i nadutosti, te držati rutinu jer creva najbolje reaguju na navike; rano ispijanje kafe takođe manje remeti san nego konzumacija kasno poslepodne.

Koliko kafe je sigurno

Većina zdravih odraslih trebala bi ograničiti unos na otprilike 400 mg kofeina dnevno (oko četiri šoljice), paziti na dodatke kao što su šećer i masni šlag i izbegavati kasno popodne ako imate problema sa spavanjem.

