Ovaj trik čuva vas od prevara na banokmatu: Obratite pažnju na ovo dugme!

Jedno naizgled malo dugme na bankomatu može sprečiti krađu novca i zloupotrebu vaše kartice ako znate kako i kada da ga koristite.

Preporuke nemačkih stručnjaka jasno objašnjavaju pravilan postupak i dodatne mere opreza na bankomatu koje svako treba da primeni.

Kako i kada koristiti dugme za otkazivanje

Pritisnite crveno dugme za otkazivanje kako biste odmah prekinuli svaku operaciju i vratili karticu korisniku.

Stručna preporuka je da dugme pritisnete tek nakon što uzmete karticu i novac, kako bi se sesija u potpunosti završila; u suprotnom prevaranti bi mogli nastaviti sesiju bez vašeg znanja.

Ako se osećate ugroženo, neko vas posmatra ili vam nepoznata osoba prilazi dok koristite bankomat, odmah prekinite transakciju pritiskom na dugme.

Zašto je redosled bitan

Bankomati kojima upravljaju banke najpre vraćaju karticu, a tek potom isplaćuju gotovinu, kako bi osigurali da je vlasnik prisutan; ako ne izvadite karticu, uređaj može zadržati karticu iz bezbednosnih razloga. Drugi uređaji (na benzinskim pumpama, stanicama i slično) mogu imati različita pravila, zato je dodatna pažnja potrebna van bankarskih lokacija, prenosi biznis.kurir.rs.

Dodatne sigurnosne mere na bankomatu

– Proverite uređaj za sumnjive dodatke ili lažne čitače kartica prije unošenja PIN-a.

– Zaklonite unos PIN-a rukom ili telom kako biste sprečili da vas neko snima ili posmatra.

– Odmah sklonite karticu, novac i priznanicu nakon transakcije i proverite okolinu pre nego što odete.

– Ako niste sigurni u lokalne specifičnosti plaćanja ili podizanja gotovine u drugoj zemlji, informišite se pre putovanja.

Crveno dugme za otkazivanje nije samo tehnička opcija—to je jednostavan alat za vašu sigurnost. Pritisnite ga u rizičnim situacijama i uvek završite transakciju postupkom: uzmite karticu, novac i tek onda prekinite sesiju ako je potrebno; time značajno smanjujete rizik od prevara i neovlašćenih radnji.

