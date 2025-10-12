Ovaj znak prema narodnom verovanju donosi bogatstvo – da li ste ga već primetili?

U narodnim običajima i verovanjima postoje brojni simboli koji se povezuju sa srećom i blagostanjem. Najviše, čini se, postoji onih koji, prema tradiciji, nagoveštavaju da će osoba uskoro dobiti novac ili neki vid materijalne koristi.

Levi ili desni dlan

Prema starom narodnom verovanju, ako vas svrbi dlan, to je jasan pokazatelj da vam stiže novac. U zavisnosti od toga koji dlan svrbi, tumačenja se razlikuju – jedan nagoveštava dobitak, dok drugi može značiti trošak.

Najčešće se veruje da svrab desnog dlana znači da ćete uskoro primiti novac, dok svrab levog dlana ukazuje na to da ćete ga potrošiti ili dati nekome. Ova simbolika prenosi se generacijama i i dalje je prisutna u mnogim domaćinstvima.

Često vidite broj 8

Broj osam prema feng šuiju simbolizuje sreću i životni balans. Ako stalno primećujete broj 8 oko sebe, vaša finansijska situacija će se ubrzo popraviti.

Dobili ste nešto na određeni dan

Ako ste dobili novac ili poklon prvog dana u mesecu ili u vreme punog meseca, uskoro će početi da vam pristiže još novca.

Videli ste pauka

Videti pauka može se smatrati lošim znakom, ali se često tumači kao simbol novca ili sreće. U nekim kulturama, kao što je engleska, videti pauka na rukavu tumači se kao dobitak novca

Imate mehuriće u kafi

Srećnici koji uoče mehuriće u šolji kafe, mogu se nadati lijepim finansijskim promenama.

Sakupljate metalni novac

Ako ga skupljate u kasici ili tegli, privlačite novac i blagostanje. Kovanice koje se čuvaju u kuhinjskom ormariću također privlače izobilje.

Ptica se uneredila po vama

Ako se ptica uneredi po vama, to je znak dobre sreće i najava velikog novčanog dobitka.

Zašto ljudi i dalje veruju u ovakve znakove

Iako nema naučnih dokaza da ovakvi znaci zaista predviđaju budućnost, ljudi ih i dalje rado prihvataju. Oni donose osećaj nade, pozitivnog iščekivanja i povezanosti sa tradicijom.

Bilo da verujete u to ili ne, ovakvi običaji i dalje čuvaju duh tradicije i prenose se s kolena na koleno.

