Ovakav novčanik privlači pare kao magnet: Koristile su ga i naše bake, jedan detalj je bitniji od boje

Dobro je da novčanik bude crvene boje, ali bitniji od boje je oblik. Novčanik privlači pare kao magnet ako je uži na vrhu, a širi na dnu.

Feng šui je drevno kinesko učenje koje harmonizuje energiju u prostoru i tako sreću, zdravlje i novac. „Feng“ znači vetar, a „šui“ voda, a ceo koncept je nastao iz jedne stare pesme koja govori o odnosu čoveka i prirode.

Čitav sistem principa ima za cilj postizanje ravnoteže sa našim okruženjem. U kući je važno da ima dobar protok energije, pa se ne sme zatrpati nameštajem. Tako je i sa torbom koju nosite svaki dan – nije dobro u njoj čuvati stare račune i nepotrebne sitnice, zbog kojih se u njoj ne snalazite lako.

Posebni feng shui principi važe za novčanik. Kao što drevno učenje savetuje, dobro je da bude crven, ali je presudno kakav će oblik imati.

„Najbolji novčanik je onaj koji su imale naše bake“, objasnila je Sandra Drinčić, stručnjak za feng šui, u emisiji „Jutro“ na TV Prva. „Malo je uži na vrhu, a širi na dnu i obično se danas koristi za sitniš. Obično se zatvara metalnom kopčom sa gornje strane i novac se u tom novčaniku čuvao samo za sledeći dan.“

Prema njenim rečima, novčanik privlači pare ako u njemu uvek držite tri novčića (kovanice). Tri je simbol porodice, dok četiri nije dobar broj za novčanik, ali jeste za kuću budući da simbolizuje temelj doma.

Novčanice u novčaniku treba da budu uredno složene, a savetuje se čak i da se čuvaju lažni „aktivatori“, poput novčanica od 500 evra koje se prodaju u blokovima za igru i beleške.

