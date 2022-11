Ovakve žene muškarci zaobilaze u širokom luku, tvrde psiholozi

Nekim ženama teško je da nađu partnera sa kojim mogu da imaju kvalitetnu i srećnu vezu. Ovo pitanje muči mnoge žene.

Psiholozi imaju svoje objašnjenje, postoje vrste ponašanja koje muškarci mogu da „podnesu“, ali i one koje jednostavno ne mogu.

Ovakve žene muškarci najčešće izbegavaju:

Previše tajanstvene žene

Postoji izreka da „svaka žena treba da ima tajnu“. To je do određene mere istina. Ali kad žena počne da se ponaša previše misteriozno, a zatim nestane na nekoliko dana, bez ikakvog objašnjenja, ne javlja se na telefon ili u poslednjem trenutku odustane od dogovora, to nijedan samopouzdani muškarac neće tolerisati, čak i ako mu se ona sviđa.

Žene s previsokim zahtevima i očekivanjima

Ne može se nikad u potpunosti zadovoljiti niti usrećiti. Uvek će prebaciti odgovornost za svoj život i sve što joj se događa na partnera. Ako muškarac ne opravda njene nade i očekivanja, uslediće vikanje i prebacivanje krivice. Kao što znate, neprestano nastojati da neko bude srećan i živeti prema nečijim očekivanjima je težak posao. Zbog toga muškarac takav odnos izbegava.

Emocionalno nestabilne žene

Takve žene obično „od muve prave slona“. One se ne hrane hlebom nego skandalima. Obično su prilično toksične jer isisavaju energiju i hrane se količinom emocija i živaca koje ljudi oko njih troše. Što više takvih situacija stvaraju, to je bolje za njih. One mogu iznenada da puste suzu, a nakon nekoliko minuta mogu ponovo da se smeju kao da se ništa nije dogodilo.

Žene koje omalovažavaju muškarca

Ove žene sve mogu da urade same i sve znaju bolje od drugih. Takve žene lako je prepoznati jer njihove fraze najčešće počinju s „Ja lično…“, „Ja ću popraviti slavinu jer čini mi se da tebi ne ide…“. Isto tako, muškarci je obično primete već na prvom „dejtu“, kad nakon večere u restoranu odmah izjavi: „Platiću za sebe, ne želim da ti nešto dugujem“.

Naravno, takve žene negde duboko u duši takođe žele ljubav i brigu, žele da se opuste i prestanu sve da obavljaju same.

Večito ljubomorne i željne kontrolisanja

Ovakva žena želi stalno da nadzire sve aspekte čoveka kog već smatra svojom „imovinom“: polazeći od onoga što njen partner treba da obuče, do toga s kojim prijateljima treba da se druži. Istovremeno će biti ljubomorna na gotovo svaku ženu koja ga gleda ili koju on pogleda.

Žene koje se stalno žale na sve

Takve žene uvek imaju loš posao, cipele koje su neudobne, a što je najvažnije, ne mogu da upoznaju „Gospodina Savršenog“. Nakon razgovora s takvom ženom, muškarac ima osećaj da je sama i nesrećna. Tolika negativnost jednostavno će ugasiti njegovu želju za njom, prenosi Miss7.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.