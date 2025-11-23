Ove 3 stvari deca nasleđuju isključivo od majke – očevi geni tu nemaju nikakve šanse

Ako ste se ikada zapitali šta deca nasleđuju isključivo od majke, stručnjaci su došli do zanimljivih odgovora. Nauka otkriva da postoje određene osobine i predispozicije koje očevi ne mogu da prenesu, bez obzira na genetiku.

Genetika je složena i često nas iznenadi, ali istraživanja jasno pokazuju da određene osobine deca nasleđuju isključivo od majke. Upravo ti jedinstveni geni oblikuju naš razvoj i utiču na ključne aspekte života, od fizičkih predispozicija do mentalnih sposobnosti.

Upravo te jedinstvene karakteristike čine majčinsku liniju posebnom i objašnjavaju zašto se neke stvari prenose samo kroz nju.

Iako osobine možemo naslediti od oba roditelja, nauka tvrdi da neke stvari potiču isključivo od majke. Kada se dete rodi, ono nosi gene oba roditelja. Međutim, kada je u pitanju inteligencija, proces starenja i sklonost debljanju, očevi geni ne igraju važnu ulogu.

Starenje

Nemački naučnici otkrili su da proces starenja zavisi od gena koje dete nasleđuje od majke. Mitohondrijska DNK, koju nasleđujemo isključivo od majke, delimično utiče na to kako starimo.

Sklonost ka debljanju

Mnogi istraživači tvrde da je metabolizam nasleđen od majke, što može uticati na brzinu povećanja telesne težine. Ako majka ima višak kilograma, povećava se verovatnoća da će i dete imati problema sa težinom.

Inteligencija

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Glazgovu pokazalo je da geni majke imaju najveći uticaj na detetovu inteligenciju. Nivo inteligencije deteta varira za oko 15 poena u odnosu na majčin koeficijent inteligencije., piše Klix.

Sve ovo pokazuje da postoje osobine koje deca nasleđuju isključivo od majke. Njena genetika oblikuje procese starenja, utiče na metabolizam i određuje inteligenciju, dok očevi geni u tim segmentima nemaju presudnu ulogu. Upravo zato majčinska linija nosi posebnu moć i objašnjava zašto se neke predispozicije prenose samo kroz nju. Naučna otkrića potvrđuju da majka ima jedinstvenu ulogu u formiranju budućnosti deteta, a ta činjenica dodatno naglašava neprocenjivu vezu između majke i deteta.

