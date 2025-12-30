Ove 3 stvari nikada nemojte poklanjati dragim ljudima, veruje se da donose nesreću, bol i tugu

Smatra se da ovi pokloni donose nesreću, tugu i bol. Nikada nemojte poklanjati bisere, platnene maramice i broš onom koga volite.

Prema narodnim verovanjima, 3 predmeta nikada nemojte poklanjati ljudima koje volite. Smatra se da donose nesreću, bol i tugu onome kome ih poklanjate.

A ko želi da se suoči sa tragedijom i nesrećom samo zbog jednog nebitnog poklona?

Ova tri predmeta nikada ne bi trebalo da poklonite:

Biseri – podsećaju na suze, tuga i bol ih prate

S obzirom na njihov oblik i boju, biseri sami po sebi podsećaju na suze. Kada nekome poklonite ogrlicu sa biserima, veruje se da mu time donosite tugu i bol u život. Posebno je važno ne davati bisere budućim mladama. Po starom verovanju to može da dovede do nesrećnog braka.

Platnene maramice – nagoveštavaju suze

Budući da se koriste tokom tužnih trenutaka u našem životu, ne treba ih poklanjati. Kao i kod bisera, ovakav poklon nagoveštava suze i tugu.

Broš – donosi bol osobi kojoj ga poklanjate

Treći predmet koji nikada nemojte poklanjati jeste broš. Svaki broš ima oštru i šiljatu iglu. Možda ne aludira na suze, poput maramice i bisera, ali simbolično „donosi bol“ osobi koja ga dobija.

Veruje se i da ako primalac želi, mi mu ove predmete u svakom slučaju možemo pokloniti. Samo je potrebno da tražimo novčanicu zauzvrat. Veruje se da ako primalac „plati“ za poklon time može da se izbegne nesreća.

Da li ste ikada čuli za ova verovanja? Da li vi znate za još neke predmete koje ne treba poklanjati?

