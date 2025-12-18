Ove 4 stvari izazivaju rak, srčani i moždani udar — a suočavate se sa njima svakog dana

Mislite da ste sigurni, a ove 4 opasne svakodnevne navike Vam vrebaju zdravlje. Otkrijte šta hitno izbaciti iz rutine i odmah sačuvajte svoje srce.

Iako deluju bezazleno, određene namirnice koje konzumirate gotovo svakog dana zapravo su opasne svakodnevne navike koje dokazano povećavaju rizik od najtežih oboljenja, uključujući rak, srčani i moždani udar. Najnovija istraživanja nedvosmisleno potvrđuju da su ovo tihe ubice modernog doba.

Od kojih bolesti ljudi najčešće umiru

Rak i bolesti cirkulatornog sistema trenutno su najčešći uzrok smrti u svetu. Najčešće vrste raka su pluća, dojke i debelog creva. Međutim, najčešće bolesti cirkulatornog sistema su infarkt miokarda ili srčana insuficijencija, kao i moždani udar i ateroskleroza. Ove bolesti predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje i život.

Nemamo uticaja na pojavu mnogih bolesti. Međutim, naš način života i ishrana mogu nam pomoći da značajno smanjimo rizik od razvoja nekih od njih. Nasuprot tome, konzumiranjem hrane koja ne dodaje hranljivu vrednost našoj ishrani, konzumiranjem cigareta i alkohola kao i gaziranih pića, štetimo sebi i izlažemo se riziku od mnogih bolesti.

Lista koja otvara oči: 4 stvari kojih se treba odreći zauvek

Da biste zaštitili sebe i svoju porodicu, ključno je da prepoznate neprijatelja. Ovo su četiri glavne kategorije koje stručnjaci izdvajaju kao najrizičnije:

Kardiotorakalni hirurg dr Džeremi London objašnjava kako da vodite računa o zdravlju svog srca kako biste smanjili rizik od srčanog udara, moždanog udara, pa čak i raka.

Doktor naglašava da određeni način života može povećati rizik od razvoja ovih opasnih bolesti, a da možda toga nismo ni svesni. On predlaže da izbegavate ove 4 stvari:

Cigarete

Iako svest o štetnim efektima pušenja raste, mnogi ljudi su i dalje zavisni od ovog opasnog stimulansa. Pušenje izaziva ne samo rak pluća već i mnoge druge bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti.

Alkohol

Mnoge naučne studije pokazuju da ne postoji bezbedna doza alkohola, svaka količina je štetna. Etanol sadržan u piću prvenstveno šteti jetri, koja je stanica za čišćenje našeg tela i odgovorna je za detoksikaciju i neutralizaciju štetnih efekata svih supstanci opasnih po zdravlje.

Međutim, kada pijete previše alkohola, celo telo pati.

„Toksično je za svaku ćeliju u vašem telu. Vaše telo, vaša pravila, vi sami odlučujete. Za mene lično, eliminisanje alkohola iz mog života je verovatno jedna od najtransformativnijih odluka koje sam doneo kao odrasla osoba. Svi kul ljudi to rade, probajte“, ohrabruje kardiohirurg.

Gazirana pića

Zaslađena gazirana pića su tečni šećer. U ovom obliku se lako apsorbuje i značajno povećava nivo glukoze u krvi. Ova situacija može dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2. Gazirana pića su takođe izvor praznih kalorija jer sadrže velike količine istih i nemaju hranljivu vrednost. Višak kalorija se skladišti u telu kao masno tkivo, što dovodi do prekomerne težine i gojaznosti.

Hleb

Hleb napravljen od belog rafinisanog pšeničnog brašna izaziva nagle skokove nivoa glukoze u krvi i visok krvni pritisak. Lakše se vari i brže apsorbuje, ali višak kalorija izaziva nagli porast energije, nakon čega sledi podjednako nagli pad energije kako nivo šećera u krvi brzo pada. Zbog toga se osećate pospano nakon jela.

Takođe ne sadrži vlakna, što vas brže siti i ubrzava varenje i metabolizam. Zbog toga možemo jesti više jer se ne osećamo kao da smo već siti. Ova situacija dovodi do povećanja telesne težine.

Male promene, veliki rezultati

Eliminisanje ovih namirnica ne znači da morate gladovati. Naprotiv, zamena industrijskih proizvoda pravom, celovitom hranom doneće Vam neverovatan priliv energije. Kada izbacite ove opasne svakodnevne navike, Vaše telo počinje da se regeneriše neverovatnom brzinom. Krvni pritisak se stabilizuje, rizik od moždanog udara opada, a Vi se osećate lakše i poletnije.

Nema lepšeg osećaja od buđenja bez težine u stomaku i saznanja da činite najbolje za svoje telo. Odluka da pripremite svež obrok umesto da otvorite kesicu prerađevine nije samo pitanje ishrane – to je čin ljubavi prema sebi i svojoj dugovečnosti. Ne čekajte ponedeljak, počnite već danas da birate zdravlje i otkrijte snagu koju niste znali da posedujete!

