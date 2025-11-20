Ove godine Aranđelovdan se drugačije slavi: Bićete iznenađeni, a evo i zašto

Na Aranđelovdan otiđite u crkvu i zapalite sveću. Molite se svom anđelu i tražite da vam ispuni vašu najdublju želju. Otvorite dušu i srce

Aranđelovdan je praznik posvećen Svetom arhangelu Mihailu, vojvodi nebeskih sila i zaštitniku Crkve i vernika, ali i krsna slava velikog broja porodica u Srbiji.

Međutim, mnogi domaćini imaju dilemu kakvu trpezu spremiti.

Aranđelovdan se obeležava 21. novembra po novom kalendaru, odnosno 8. novembra po starom. Dan je označen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, što naglašava njegov liturgijski i narodni značaj: prepoznaje se kao vreme molitve, zahvalnosti, sabornosti i domaćinskog gostoprimstva.

Jednostavno pravilo glasi: ako praznik padne u sredu ili u petak – trpeza je posna. U 2025. godini Aranđelovdan pada u petak, te je primereno da trpeza bude posna, uz obavezno slavsko žito.

Posna trpeza

Posno ne znači jednolično: jela na ulju, povrćne čorbe, posne sarme, riba iz rerne, pečena bundeva, turšije, namazi od semenki i orašastih plodova pružaju širok izbor ukusa i tekstura. Ko drži stroži post, lako će naći posne varijante bez ribe; ko drži blaži post, rado će se obradovati pažljivo spremljenoj ribi i dobro izbalansiranim prilozima, piše Kurir.

Šta vernici treba da urade za Aranđelovdan?

Sveti arhangel Mihailo, simbol je borbe protiv zla i na ikonama i freskama prikazan je kao nebeski ratnik u vojničkoj opremi, sa mačem, kopljem i zlim duhom koji, okovan lancima, leži pod njegovim nogama.

Njegov kult nastao je u 3. veku i razvio se najpre u Frigiji. Kao praznik, Aranđelovdan je ustanovljen vek kasnije, u vreme Silvestera Prvog Rimskog i Patrijarha Aleksandra Aleksandrijskog. Kao krsnu slavu, Aranđelovdan su slavili Car Dušan Silni, Stefan Nemanja i njegovi sinovi. Slava je Saborne crkve u Beogradu.

U narodu se veruje da vreme na Aranđelovdan pokazuje kako će biti tokom cele zime i proleća. Veruje se da ovaj zimski svetac luta prerušen u prosjaka i usmerava nevernike na pravi put. U nekim krajevima Srbije smatraju ga i zaštitnikom stočara.

Sutra obavezno otiđite u crkvu i zapalite sveću. Molite se svom anđelu. Na ovaj dan, tokom celog dana tražite od anđela da ispuni vašu najdublju i najvažniju želju. Otvorite dušu i srce, delite radosti i tugu i na kraju se zahvalite. Nebo prima molitvu ceo dan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com