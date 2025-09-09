Ove godine kazaljke pomeramo ranije nego ikad – stručnjaci predlažu ‘treće vreme’, a evo i tačnog datuma

Kazaljke se pomeraju ranije nego ikad, a novi predlog menja sve što znamo o vremenu.

Ove godine kazaljke pomeramo ranije nego ikad – i to nije samo tehnički detalj. Stručnjaci su izašli sa predlogom koji zvuči kao naučna fantastika: uvođenje „trećeg vremena“. Ako ste mislili da je letnje i zimsko računanje dovoljno zbunjujuće, sačekajte da čujete šta znači ovaj novi koncept.

Šta je zapravo „treće vreme“?

U suštini, radi se o ideji da se napravi dodatna vremenska zona unutar postojećeg sistema – nešto između letnjeg i zimskog vremena. Cilj? Da se bolje usklade biološki ritmovi ljudi sa dnevnim svetlom, ali i da se smanji energetska potrošnja. Zvuči kao teorija, ali sve više zemalja razmatra ovakve promene.

Tačan datum pomeranja kazaljki

Ove godine, satove ćemo pomeriti u noći između subote i nedelje, tačno 27. oktobra u 3:00 – tada se vreme vraća jedan sat unazad. Ali ono što je drugačije jeste intenzitet rasprave oko toga da li ovakvo pomeranje ima smisla. Stručnjaci tvrde da bi „treće vreme“ moglo da postane nova norma, ako se pokaže da ima pozitivne efekte na zdravlje i produktivnost.

Kako ovo utiče na običnog čoveka?

Za većinu nas, pomeranje sata znači dan sa više sna – ali i dan sa više zbunjenosti. Da li će se radno vreme menjati? Kako će to uticati na školu, prevoz, aplikacije? Sve su to pitanja koja se otvaraju ako „treće vreme“ zaživi. Za sada, ostaje da pratimo kako se ideja razvija i da se pripremimo za pomeranje kazaljki – ranije nego ikad.

Vreme više nije samo broj na satu – postaje tema oko koje se lome koplja. Ako se „treće vreme“ uvede, to će promeniti ne samo naše navike, već i način na koji doživljavamo dan. Do tada, ne zaboravite da 27. oktobra pomerite sat – i možda razmislite da li vam više odgovara jutarnje svetlo ili duži dan.

