Ove godine Zadušnice i Dan zaljubljenih padaju na isti dan: Evo šta nikako ne smete da radite

Zadušnice i Dan zaljubljenih padaju na isti dan. Saznajte zašto su tri stvari strogo zabranjene i kako da ne uvredite pretke.

Ove godine kalendar nam je priredio situaciju o kojoj će se dugo pričati po slavama i kafanama. Istog dana sećamo se onih koji više nisu sa nama i slavimo ljubav. Mnogi će vas savetovati da ignorišete jedno ili drugo, ali tajna je u poštovanju prioriteta i narodnim verovanjima koja smo nasledili.

Zadušnice i Dan zaljubljenih: Šta se zapravo dešava kada se ovi datumi poklope?

Kada Zadušnice i Dan zaljubljenih padnu na isti dan, običaji nalažu da jutro i dan posvetite molitvi i precima. Crkva i narodna tradicija daju prednost zadušnicama jer su one dan mira, dok se svetovna slavlja ostavljaju za kasne sate ili drugi dan.

Tri ključne zabrane koje ne smete ignorisati

Ljudi mi se stalno žale da ne znaju kako da se ponašaju kada se sudare „moderno“ i tradicionalno. Fora je u tome što svi misle da mogu sve odjednom, a zapravo postoje tri jasne granice koje ne biste trebali da pređete.

1. Zaboravite na veliko veselje (Sudar običaja i zabave)

Iako mnogi planiraju lude izlaske i proslave uz glasnu muziku, narodna verovanja kažu da je na dan kada se sećamo mrtvih nedolično i opasno preterivati u veselju. Veruje se da buka i razuzdanost uznemiravaju duše predaka. Proslavu ljubavi svedite na tihu večeru, a ne na kafanski provod.

2. Prvo groblje, pa tek onda poklon

Stariji kažu da se nikako ne sme desiti da se prvo razmene pokloni ili ode na ljubavni sastanak, a da se prethodno nije upalila sveća. Preci ne smeju biti zaboravljeni zbog zemaljskih zadovoljstava. U suprotnom, veruje se, veza ili brak mogu biti praćeni nesuglasicama i „teškom energijom“ tokom cele godine.

3. Uzdržanost u hrani i piću

Zadušnice nose običaj deljenja hrane za dušu pokojnika, poput koljiva i vina. Strogo je zabranjeno bacanje hrane sa trpeze ili prejedanje na luksuznim večerama dok se zaboravlja na osnovni smisao ovog dana – milostinju i skromnost.

Gde ljudi najčešće prave grešku?

Veruj mi, posle toliko vremena naučiš da mir koji donosi ispoštovan običaj vredi više od bilo kog trenda. Najveća greška je pokušaj da se zadušnice „odrade“ na brzinu samo da bi se stiglo u šoping centar. To stvara unutrašnji nemir. Bolje je preskočiti pompezni izlazak nego otići na groblje „preko volje“.

Crkva podseća da je ljubav prema bližnjima (i živima i upokojenima) najveća vrlina, pa je najbolje ovaj dan provesti u miru, bez suvišne pompe i dokazivanja na društvenim mrežama.

Kako vi planirate da uskladite ove dve potpuno različite energije 14. februara? Podelite sa nama u komentarima da li ćete prednost dati tradiciji ili modernom prazniku.

