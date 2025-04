Ove osobine imaju natprosečno inteligentni ljudi: Ukazuju da vam je visok IQ

Da li se prepoznajete?

Inteligencija ili IQ označava tempo kojim neka osoba usvaja nove informacije. Neka istraživanja su pokazala da se IQ formira i fiksira u ranom uzrastu.

Iako su, kako prenosi Biznis insajder, mnoga istraživanja pokazala da količnik inteligencije nije garancija za uspeh u životu, visok IQ je i dalje nešto čime svi vole da se pohvale.

Međutim, i dalje je teško sa punom sigurnošću izmeriti nečiji IQ (jer tu postoji mnogo faktora). Istraživanja su pokazala da ipak postoje neki znakovi i karakteristike koje bi mogle da ukažu na to da je neko natprosečno inteligentan.

Ovo su neke od njih:

Anksiozni ste

Psihijatar Džeremi Koplan proučavao je pacijente sa anksioznim poremećajima i ustanovio da su oni sa najtežim simptomima imali viši IQ od onih sa blažim simptomima. Druge studije otkrile su da anksiozni ljudi imaju bolje verbalne veštine. Takođe, eksperiment u izraelskom Interdisciplinarnom centru Herzli pokazao je da su ansiozni ljudi bolji u rešavanju problema.

Levoruki ste

Istraživanja su pokazala da je levorukost povezana sa divergentnim razmišljanjem i to posebno kod muškaraca. Inače, ovakvo razmišljanje se često povezuje sa kreativnošću, a moglo bi da se opiše i kao „razmišljanje u više pravaca“. Takođe je, kako se navodi, znak natprosečne inteligencije, prenosi Index.

Muzikalni ste

Brojna istraživanja pokazala su povezanost između muzike i dobrih verbalnih veština, kao i izvršenih funkcija ključnih za fokusiranje i samokontrolu. U istraživanju koje je sproveo Silvain Moreno učestvovalo je 48 dece starosti od četiri do šest godina. U trajanju od jednog sata dnevno, pet dana nedeljno, tokom mesec dana, polovina učenika išla je na muzičko, a druga polovina na likovno. Na kraju eksperimenta 90 odsto dece koja su išla na muzičko pokazalo je poboljšanje verbalnog IQ-a.

Zabavni ste

Istraživanja pokazuju snažnu vezu između smisla za humor i visokih verbalnih veština, kao i apstraktnog razmišljanja. Čini se da je humor rezultat visoke inteligencije.

Sve te karakteristike zajedno

Ako nemate nijednu ovu karakteristiku, naravno, to ne znači da nemate visok IQ. Ali ako imate većinu od navedenih osobina, to bi svakako značilo da imate viši IQ od proseka. Više ovih karakteristike zajedno (ili sve) pokazuju da se uklapate u većinu onoga što su studije do sada otkrile o inteligenciji.

(b92.net)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com