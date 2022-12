Ove pesme parovi u Srbiji najčešće biraju za prvi ples: Hrvatski izvođači dominiraju

Prvi ples ima posebno značenje za mladence pa stoga ni ne čudi da pesma na koju će otplesati svoje prve bračne korake mora da bude upečatljiva i nosi duboko ljubavno značenje.

Širok je spektar pesama koje slave ljubav, ali neke se ipak češće traže na svadbama.

Prema pisanju portala Telegraf.rs u Srbiji već godinama mladenci iste pesme biraju za svoj prvi ples, a ovo je najčešćih pet:

1. Zlatni dan – Bisera Veletanlić

Pesmu je napisao nedavno preminuli kompozitor Kornelije Kovač, dok je za tekst bila zadužena njegova supruga Spomenka. „Kad sam prvi put čula tu pesmu, odmah sam se rasplakala. I dok sam je snimala, više sam plakala nego pevala. Dve ili tri godine na koncertu bih prvo ja pustila suzu, pa onda svi drugi. To je jedna pesma odlična za plakanje. Sada je već postala himna ljubavi i života, publika je na koncertima peva u glas“, kazala je svojevremeno Bisera Veletanlić o pesmi koja čuva sećanje na prvi poljubac.

2. Ako te pitaju – Petar Grašo

Pesma iza koje stoji bračni par Huljić objavljena je 2017. godine, a od tada do danas njena popularnost ne jenjava. Pesma govori o muškarcu koji je pronašao ljubav u jednoj ženi i shvatio je je upravo to sve ono što mu treba. „Bila je jedna druga verzija te pesme za koju smo planirali da izađe. Ja sam bio u Zagrebu i zove me Grašo, nakon cele noći miksanja“, rekao je svojevremeno Tonči i dodao da je zbog te pesme odmah odleteo u Split zetu kako bi promenili prvobitnu verziju pesme te je za sat vremena nastala ona verzija koju svakodnevno slušamo na radijskim stanicama i na venčanjima.

3. Dani i godine – Nina Badrić

Pesmu „Dani i godine“ mnogi smatraju jednom od najlepših balada koju je ikada otpevala Nina Badrić. Svojim izvanrednim glasom doprinela je da ova pesma postane pravo remek delo koje je osvojilo srca njenih brojnih obožavalaca, ali i mladenaca. Mnogi su uvereni da je ovo jedna od onih pesama koje će živeti večno.

4. Meni trebaš ti – Oliver

Iako sve Oliverove pesme govore o ljubavi, pesma ‘Meni trebaš ti’ čest je izbor kada je u pitanju prvi ples na venčanjima. Pjesmu su prepevale i Frajle, a njihova verzija takođe se rado bira na slavljima ljubavi.

5. Lutka – S.A.R.S

Više od 70 miliona pregleda do sada brojni pesma Lutka popularnog beogradskog sastava S.A.R.S. Iako je na glasu kao ljubavna pesma, svojevremeno su se pojavile i nagađanja da pesma zapravo govori o drogi, što je frontmen grupe Žarko Kovačević demantovao.

– Drago nam je da pokreće kontroverze i da svako traži svoje značenje. Podjednako nam je drago i da je ljudi masovno puštaju kao prvi ples. Pesma je napisana u dva dela, vremenski razmaknuta više godina, od dva različita autora, svaki je imao svoje razloge i motive – kazao je svojevremeno Kovačević.

Pored ovih, na srpskim svadbama mladenci za prvi ples biraju još i numere „Samo je nebo iznad nas“ – Neda Ukraden, „Ja nemam drugi dom“ – Lepa Brena, „U tebe sam zaljubljen“ -Rođa Raičević, „Da te volim“ – Aleksandra Kovač, „Princeza“ – Slađana Milošević i Dado Topić, „Čuvam te“ – Aleksandra Radović.

