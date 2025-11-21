Ove rečenice obeležile su detinjstvo svih nas – setićete se odmah

Detinjstvo u našim domovima obeležile su rečenice koje su roditelji ponavljali gotovo svakodnevno. One su bile istovremeno stroge i brižne, oblikovale su naše ponašanje i učile nas vrednostima koje i danas nosimo. Kada ih danas čujemo, odmah nas vraćaju u kuhinju, dvorište ili dnevnu sobu – u vreme kada su pravila bila jasna, a ljubav se pokazivala kroz brigu i disciplinu. Zato se s pravom kaže da su upravo ove rečenice obeležile su detinjstvo svih nas.

Pravila doma – red i disciplina pod krovom

Dok si pod mojim krovom, važe moja pravila.

Mene ne zanima šta rade druga deca, mene zanimaš ti.

Ne može, to je za goste.

Zato što sam ja tako rekla!

Zatvaraj vrata, nisi na čamcu rođena!

Lekcije o ponašanju – granice i poštovanje

Ako svi skaču sa mosta, hoćeš li i ti?

Dođi, neću ti ništa.

Skrati taj jezik, da ti ga ja ne skratim.

Ja sam tebe rodila, ne ti mene.

Ako ti se ne sviđa, poljubi i ostavi.

Škola i odgovornost – znanje kao temelj

Ja sam svoju školu završio.

Razgovaraćemo kad dođemo kući.

Izvinite što prekidam čas.

Treba mi list, jesi li prešao sredinu?

Knjigu u šake!

Porodične vrednosti – oslonac za ceo život

Jednog dana ćeš se setiti mojih reči.

Pravićeš me od blata jednog dana.

Čija si ti?

U moje vreme…

Ulazi u kuću!

Životne lekcije – mudrost kroz svakodnevicu

Ako ti je dosadno, uhvati se za uši pa igraj.

Ne sedi na ‘ladnom betonu, prehladićeš jajnike.

Plači, manje ćeš da pi*kiš.

Videćeš kad ti otac dođe kući.

Pamet u glavu!

Emocionalni okidači – ljubav iza strogosti

Što je čovek prema tebi bolji, ti si sve gori i gori.

Kad porasteš, kaz’će ti se samo.

Može, ali kad na vrbi rodi grožđe.

Sada si pošao sa mnom i nikad više.

Jednog dana ćeš razumeti moje reči.

Saveti za život – praktična mudrost roditelja

Ima li šta slatko? Ima jabuka.

Ako budeš pio kafu, porašće ti rep.

Smem li još pet minuta?

Tišina, počinje Dnevnik!

Kupiću ti šarenu lažu.

Humor i igre – rečenice koje smo čuli uz osmeh

Idemo u du*e na vašar.

Pu spas za sve nas!

Ko se nije sakrio – magarac bio!

Jelečkinje, barjačkinje, koga ćete?

Tike, tike tačke, nema više vraćke.

Kaži dragička!

Samo se vi čujete, niko više!

Daj nama da ti čuvamo pare.

Upaši se!

Univerzalne poruke – pravila koja važe zauvek

Koliko su dve babe i dve žabe?

Svaka stvar ima svoje vreme.

Ne možeš sve da imaš odmah.

Razgovaraćemo kad dođemo kući.

Pamet u glavu – zauvek važi.

Rečenice koje ostaju zauvek

Kada ih danas ponovo pročitamo, jasno je da su upravo ove rečenice obeležile su detinjstvo svih nas. One su bile univerzalne, prenosile se iz generacije u generaciju i ostale urezane u kolektivno sećanje. Iza svake stroge reči stajala je briga, iza svake zabrane ljubav, a iza svake lekcije želja da deca odrastu u odgovorne ljude.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com