Ovi ljudi nikad neće biti srećni: Zbog jedne navike teraju sve od sebe, a oni je ne primećuju

Najveći neprijatelj sreće nije sudbina, već skrivena navika koju mnogi nose u sebi – i zbog koje im život stalno klizi iz ruku

Dok većina ljudi veruje da ih spoljašnje okolnosti sputavaju, istina je mnogo jednostavnija i bolnija: mnogi nesvesno gaje ponašanje koje ih udaljava od ljubavi, prijateljstva i uspeha.

Navika koja uništava odnose

Psiholozi upozoravaju da je reč o stalnom kritizerstvu i negativnosti. Ljudi koji u svemu vide problem i nikad ne mogu da prihvate tuđu dobru nameru, vremenom postaju energetski iscrpljujući za okolinu.

Zašto je ne prepoznaju?

Oni retko shvataju da problem dolazi od njih samih. Veruju da su realni ili iskreni, ali zapravo šire pesimizam i stvaraju tenziju. Zato se dešava da prijatelji, porodica pa i partneri polako počnu da se povlače.

Kako ova navika ruši sreću?

– Ljubavne veze pucaju jer partner oseća da nikad nije dovoljno dobar.

– Prijatelji beže jer se u društvu „hodočašća žalbi“ ne osećaju opušteno.

– Na poslu ostavljaju utisak teških ljudi, pa im i karijera stagnira.

Sve to vodi u začarani krug – što ih više ljudi izbegava, oni postaju još nezadovoljniji i kritičniji.

Ima li izlaza?

Dobra vest je da ova navika može da se preokrene. Ključ je u svesti – ako osoba nauči da ceni male stvari, pohvali umesto da kritikuje i traži rešenja umesto problema, odnosi počinju da cvetaju.

Sreća nikada ne dolazi onima koji stalno traže razloge za nezadovoljstvo – već onima koji otvore oči za ono lepo što već postoji.

