Otkrijte šokantne istine u koje smo pogrešno verovali celog života

Koliko puta ste čuli „istorijsku činjenicu“ koja zvuči neupitno, a zapravo je potpuno pogrešna? Ovih 5 primera pokazaće Vam da prošlost nije uvek onakva kakvom je predstavljaju udžbenici i da su ove istorijske činjenice zapravo velika laž.

1. Napoleon nije bio nizak

Mit: „Napoleon je bio patuljastog rasta.“

Istina: U stvarnosti, Napoleon je bio prosečne visine za svoje vreme – oko 169 cm. Zabluda je nastala zbog razlike u francuskom i britanskom sistemu mera.

2. Viking šlemovi nisu imali rogove

Mit: „Vikinzi su nosili šlemove sa rogovima.“

Istina: Arheološki nalazi pokazuju da su šlemovi bili jednostavni i bez rogova. Rogovi su dodati u umetničkim prikazima 19. veka radi dramatike.

3. Kolumbo nije otkrio Ameriku

Mit: „Kristofor Kolumbo je prvi otkrio Ameriku.“

Istina: Pre njega su u Americi živeli milioni domorodaca, a vikinški istraživač Leif Erikson stigao je do obala Severne Amerike oko 500 godina ranije.

4. Čaj nije bio uzrok Bostonske čajanke

Mit: „Bostonska čajanka je bila samo zbog poreza na čaj.“

Istina: Pobuna je bila širi protest protiv britanske kontrole trgovine i političkog ugnjetavanja, a čaj je bio samo simbol.

5. Ajnštajn nije bio loš đak iz matematike

Mit: „Ajnštajn je bio slab u matematici.“

Istina: On je zapravo briljirao u matematici od malih nogu. Mit je nastao iz pogrešnog tumačenja njegovih školskih ocena.

Ovih 5 istorijskih činjenica zapravo su velika laž – i podsećaju Vas da istoriju treba stalno preispitivati. Sledeći put kada čujete „nepobitnu istinu“, setite se da iza nje možda stoji mit.

