Ovih 7 rečenica koriste samo emocionalno nezreli ljudi koji nikad ne odrastu: Jednu ćete odmah prepoznati

7 rečenica koje su siguran znak da pored sebe imate osobu koja nikada neće odrasti. Ovako emocionalno nezreli ljudi manipulišu vama.

Svi smo bar jednom naleteli na nekoga ko nas tera da se osećamo kao da pričamo zidu. Dok zreli ljudi znaju da kažu šta ih muči, emocionalno nezreli ljudi imaju svoj repertoar fraza kojim beže od odgovornosti i spuštaju druge.

Ako čujete ove rečenice, znajte da tu nema mesta za iskren razgovor, jer takvi ljudi često ni sami ne znaju šta osećaju.

Kako prepoznati emocionalno nezrele ljude

1. „Dobro sam“

Ovo je prva linija odbrane. Kad neko ovo kaže dok mu se vidi po licu da vrišti od besa ili tuge, jasno je da beži od problema. Emocionalno nezreli ljudi ovo koriste samo da bi što pre prekinuli razgovor i ne morali da se suoče sa sobom.

2. „Previše si emotivan/emotivna“

Čim pokušate da kažete šta vas boli, oni vas odmah „seku“. Ovom rečenicom žele da vas naprave ludim i da vaše emocije proglase pogrešnim. To je klasičan manevar kojim se emocionalno nezreli ljudi služe da bi sakrili sopstvenu nesposobnost da teše bilo koga.

3. „Ne razumem zašto ti je to toliko važno“

Ovo je direktan pokazatelj da ih za vaše potrebe boli uvo. Ako im nešto nije bitno, onda to ne sme biti bitno ni vama. Ovakav stav je jasan znak da se radi o nekome ko ne ume da izađe iz svoje kože i vidi svet vašim očima.

4. „Možemo li da ne pričamo o tome“

Bežanje od teških tema je sport kojim se bave emocionalno nezreli ljudi. Umesto da reše problem, oni samo guraju sve pod tepih. Zreo čovek će sesti i razgovarati, makar bilo neprijatno, dok će ovakvi ljudi uvek tražiti izlaz za beg.

5. „Ne treba mi niko“

Ovo prodaju kao neku veliku nezavisnost, a zapravo je običan strah od bliskosti. U strahu da ne budu povređeni, oni se zatvaraju u kulu. Tvrditi da ti niko ne treba je samo paravan za duboku nesigurnost koju emocionalno nezreli ljudi ne žele da priznaju ni sebi, a kamoli drugima.

6. „Zašto stalno preuveličavaš“

Slično kao i kod one priče o emotivnosti, ovde vas odmah etiketiraju kao nekoga ko pravi „dramu“. To je najlakši način da vas ućutkaju i da ne moraju da priznaju da su možda oni nešto zabrljali.

7. „Takav/va sam i to je to“

Ovo je poslednja stanica. Kad čujete ovo, slobodno se okrenite i idite. To je izgovor za lenjost i odbijanje da se bilo šta u životu promeni. Ljudi koji su zaglavili u mestu uvek koriste ovu rečenicu da bi opravdali svoje loše ponašanje i izbegli rad na sebi.

Vreme je da otvorite oči

Ako se često osećate iscrpljeno nakon razgovora sa nekim, obratite pažnju na ove rečenice. Ne možete promeniti druge, ali možete odlučiti koliko ćete im prostora dati u svom životu. Ljudi koji odbijaju da rastu i preuzmu odgovornost za svoje reči, na kraju će vas samo kočiti.

Okrenite se onima koji vas razumeju i koji su spremni da otvoreno razgovaraju, jer život je prekratak za toksične odnose i večito pravdanje pred nekim ko nikada neće odrasti.

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