Ovih 7 životnih stvari nikada ne otkrivajte drugima, jer sreća voli tišinu!

Stariji su znali da kažu: „Sve ono o čemu sam se pohvalio, odmah se pokvarilo!“ Da li i vi imate sličan osećaj?

Kažu da što manje ljudi oko vas zna o vašem ličnom životu, to se on bolje razvija. Postoji izreka: sreća voli tišinu, i ako se hvalite ostaćete bez nje. Postoje konkretni slučajevi i situacije o kojima nikako ne treba da pričate drugima:

1. Nikad ne pričajte o lošim stvarima koje ste videli:

Muž je celu noć galamio na komšinicu; Čovek je kamenom gađao napuštenog psa; Neko nije hteo da ustupi mesto trudnici u autobusu. Sve su to stvari koje prljaju vašu dušu. Ako prepričate loše ponašanje drugih ljudi, vi ga prihvatate!

2. Ne nametajte nikome svoj životni stil:

Ako ste vernik ne terajte druge da se mole; Ako ste vegeterijanac ne pričajte drugima kako ne treba da jedu meso; Ako ste iscelitelj, ne namećite drugima svoj način života. Svako ima pravo da svoj život živi kako želi!

3. Nikad ne pričajte o svom dobročinstvu

„Neka ne zna leva ruka, šta je desna dala!“ Uvek se setite te izreke kada hoćete nekome da ispričate kako ste vi „dobra“ osoba. Dobročinstvo je znak milosti, ali samo ako ćutite o tome!

4. Ne pričajte nikome o svojim planovima u životu:

Snevajući određene snove i planirajući ciljeve, stvarate misaoni oblik, obdarujući ga energijom. Ako svima redom budete pričali o svojim snovima i planovima, vi tu energiju razdvajate. A misaona forma gubi snagu, propada. Planovi se ostvaruju, ciljevi se ostvaruju ako ostanu tajna.

5. Ne hvalite se koliko zarađujete

Uvek se setite da ako se hvalite nečim, ostaćete bez toga!

6. Ako ste počinili herojsko delo, neka to bude samo vaša tajna!

Da li ste ugasili komšijinu kuću dok je gorela? Spasili ste napušteno kuče? Novčano ste pomogli komšiji koji je ostao bez primanja? Nosite to u svojoj duši kao ordenje. Ako nekome kažete, zlato se pretvara u gvožđe.

7. Ono što se dešava u kući – ostaje u kući

Ako pričate okolo o negativnom ponašanju muža, deci koja ne slušaju, iznosite „prljav veš“ – nesreća će se udvostručiti. Ako pričate o tome kako vas voli muž, kako su deca poslušna i dobra, a roditelji brižni – sve će to nestati jer „sreća voli tišinu“!

