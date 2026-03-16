Ovih šest namirnica nikada nemojte davati svom psu: Mogu izazvati ozbiljne posledice!

Ovih šest namirnica mogu da izazovu smrt pasa. Mnogi nisu svesni da neka hrana može da bud opasne po ljubimce, a dobre su za ljudsku ishranu.

Psi su naši verni prijatelji i članovi porodice i često želimo da podelimo hranu sa njima, posebno kada nas gledaju očima pune ljubavi dok uživamo u obroku. Ipak, ovih šest namirnica nikada nemojte da dajete svom ljubimcu.

Međutim, nije sva hrana bezbedna za pse, iako može izgledati kao bezopasna užina. Mnogi ljudi nisu svesni da određeni sastojci koji su uobičajeni u ljudskoj ishrani mogu biti izuzetno štetni za pse.

Iako psi imaju sličnu žudnju za hranom kao i mi, važno je znati koja hrana može biti opasna i kada je najbolje zadržati hranu za sebe i pružiti psima bezbedne i odgovarajuće poslastice.

Veterinarska sestra izdala je oštro upozorenje vlasnicima pasa o šest uobičajenih namirnica koje bi mogle biti fatalne za njihove pse. Jade, koja se zove Jade The Vet Nurse na TikTok-u i ponosna je vlasnica tri psa i tri kornjače, redovno objavljuje savete za negu kućnih ljubimaca na mreži. U video snimku na TikTok-u navela je šest namirnica koje su otrovne za pse i upozorila ljude da odmah pozovu veterinara ako njihov pas pojede neku od sledećih namirnica, piše Express.

Ovih šest namirnica ne smete da dajete ljubimcima

Trešnje: Iako meso ploda nije štetno, koštice, stabljike i listovi sadrže amigdalin koji se tokom varenja pretvara u cijanid. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su otežano disanje, crvene desni, proširene zenice i potencijalno smrtonosno trovanje. „Pulpa nije otrovna, ali su semenke, listovi i stabljike, pa vam savetujemo da ih izbegavate“, rekla je Džejd.

Sirovi krompir: Sirovi krompir sadrži solanin, posebno u koži i kada je sirov ili zelen. Solanin je toksičan za pse i, u velikim količinama, za ljude. Kuvanje krompira smanjuje nivoe solanina, ali je ipak pametno biti umeren.

Ksilitol: Takođe poznat kao brezov šećer, ovaj zaslađivač, koji se nalazi u mnogim proizvodima, može da izazove oslobađanje insulina kod pasa, što dovodi do hipoglikemije, niskog šećera u krvi, napadaja, otkazivanja jetre ili čak smrti. Iako je bezbedan za ljudsku upotrebu, može imati štetan uticaj na metabolizam psa.

Avokado: Jade takođe upozorava na avokado zbog sadržaja persina, koji je toksičan. Iako su psi generalno otporniji na persin od drugih životinja kao što su ptice ili konji, plod, koštica, listovi i koža avokada sadrže različite količine persina, koji i dalje može predstavljati zdravstveni rizik za pse.

Čokolada i suvo grožđe nikako

Čokolada: Jade je izrazila iznenađenje brojem vlasnika koji su priznali da hrane svoje pse čokoladom. „Dakle, očigledno čokolada dolazi kao bela, mlečna, tamna, kakao prah i u osnovi sadrži hemikaliju koja se zove teobromin. Čokolada sama po sebi nije toksična za pse. Međutim, teobromin u čokoladi je veoma toksičan“, objasnila je ona. Takođe je dodala da što je čokolada tamnija, to je veći nivo teobromina.

Grožđe/suvo grožđe: Grožđe i suvo grožđe su još jedna hrana koju psi treba da izbegavaju. Otrovni su i mogu dovesti do ozbiljnih, potencijalno fatalnih zdravstvenih problema. Tačan razlog zašto je grožđe toksično za pse nije u potpunosti shvaćeno, ali čak i male količine mogu dovesti do otkazivanja bubrega kod pasa.

Džejdin video je pregledan više od 150.000 puta, a mnogi vlasnici pasa su se javili u komentarima da priznaju da su njihovi psi konzumirali hranu koju je Džejd opisala kao „toksičnu“. „Nisam znao za sirovi krompir ili avokado“, priznao je jedan. „Ljudi bi trebalo samo da istraže pre nego što daju bilo šta svom psu“, zaključio je drugi. Ako ste zabrinuti zbog nečega što je vaš pas pojeo, odmah kontaktirajte svog veterinara ili stručnjaka za negu životinja.

(Večernji list)

