Ovo drvo na proleće obavezno posadite u dvorištu: Kažu da je magično, a ulje mu je lek nad lekovima

Ono spava, budi se i oseća vas. Stari kažu da ima dušu, a njegovo ulje je lek nad lekovima. Saznajte ko je vaš najmoćniji čuvar iz bašte.

Da li ste znali da postoji drvo koje spava, budi se i odmara baš kao i mi? Stara verovanja, ali i savremeni biolozi kažu isto – kedar ima dušu, a njegovo ulje je lek nad lekovima o kojem se vekovima priča.

On ne prati sate kao ostalo drveće, već osluškuje svet oko sebe. Leti se budi sa zorom, popodne dremne sat vremena, a zimi, dok šuma spava, on ostaje budan, samo uspori ritam.

Taj neobični „biološki brat“ čoveka krije u sebi snagu koju bi svako od nas trebalo da ima u svojoj blizini.

Pančićev dar koji i danas prkosi vremenu

Nije slučajno što je čuveni Josif Pančić još 1880. godine posadio kedar u Beogradu. Taj primerak u Tolstojevoj ulici i danas stoji kao dokaz njegove izdržljivosti. Pod zaštitom države je duže od sedam decenija, podsećajući nas da kedar nije samo biljka, već istorija koja diše.

U Srbiji ga sadimo u parkovima jer pročišćava vazduh (fitoncidno dejstvo) i ne boji se gradske gužve, ali u dvorištu on postaje nešto mnogo više – vaša lična zaštita.

Zašto je kedrovo ulje kroz istoriju ostalo „lek nad lekovima“?

Kedar u sebi nosi snagu koja bukvalno čisti sve pred sobom.

Ako vas guši kašalj ili se borite sa bronhitisom, par kapi ovog ulja otvara disajne puteve kao da ste upravo izašli na vrh planine. Ono ne maskira problem, nego smiruje upalu iznutra.

Bilo da su u pitanju rane koje sporo zarastaju, opekotine ili dosadne iritacije, kedar regeneriše kožu tamo gde su obične kreme zakazale.

Ovo ulje čisti krv i vraća snagu telu koje je potpuno iscrpljeno i „izgaženo“ od umora ili bolesti.

Kad vas sve stisne, on je tu da vas malo „prizemlji“

Neverovatno je koliko energije stane u samo jedan mali komadić kedra. Na našem telu postoje tačke koje stalno pulsiraju i menjaju svoj ritam, baš kao da dišu.

Kad nas život pritisne, taj ritam se skroz poremeti. Kedar je tu da vas malo „poravna“ iznutra – on smiruje te unutrašnje nemire i vraća vas u normalu onda kad osećate da ćete pući po šavovima.

Zašto kažu da kedar donosi uspeh i ne lomi se na vetru?

Nije to nikakva izmišljotina, nego priča o čistoj snazi. Na arapskom njegovo ime znači „moć“, i to je cela suština. Kedar je drvo koje ne lome oluje, pa se veruje da onome ko ga ima u blizini donosi tu istu čvrstinu u poslu i životu.

Od Čiroki indijanaca do starih Egipćana, svi su ga koristili kao štit od svega lošeg. Njegovo ulje nije samo za telo, ono je tu da vam razbistri glavu kad postane preteška od briga.

Iskoristite ovo proleće, posle će biti kasno

Zemlja se budi na proleće i to je najbolja šansa da se kedar primi kako treba, pre onih teških letnjih žega. Ako ga posadite u narednim nedeljama, on će ojačati i postati vaš lični čuvar. To nije samo kupovina sadnice, to je ulaganje u zdravlje i mir koji će trajati decenijama.

Najsrećniji domovi nisu oni koji imaju najviše stvari, već oni koji znaju da sačuvaju ono vredno što nam je priroda dala. Kedar je upravo to – vaša besplatna apoteka koja raste pred vašim očima.

