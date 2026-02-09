Ovo je 5 tipova ljudi koji, prema stručnjaku, nikada ne bi trebalo da imaju psa

Ovih 5 tipova ljudi nikada ne bi trebalo da imaju psa jer njihov stil života životinji donosi samo patnju i stres.

Imati psa je ispit koji mnogi padnu. Proverite zašto neki ljudi nikada ne bi trebalo da imaju psa.

Lako je voleti psa u teoriji, ali surova istina je da nije svako za vlasnika. Stručnjak za kućne ljubimce i autorka portala Pethelpful, Kari, upozorava da su dobra namera i emocija jedno, a realnost sasvim drugo. Pas zahteva strukturu i žrtvu, a ne samo povremeno maženje.

Prema njenom iskustvu, ovih pet tipova ljudi nikada ne bi trebalo da imaju psa:

1. Pušači koji ne izlaze napolje

Ovo je kategorija o kojoj se retko priča, a ključna je. Ako pušite u stanu, vi direktno trujete svog psa. Pasivno pušenje ne nestaje; ono se uvlači u nameštaj i krzno. Istraživanja pokazuju da psi u pušačkim domovima imaju drastično povišen nivo nikotina u krvi. Rezultat? Rak nosa, sinusa i pluća. Ako ne možete da ostavite cigarete ili bar izađete na terasu, poštedite životinju spore smrti.

2. Ljudi koji su više na putu nego kod kuće

Ako vam je život u koferima, pas u vašem domu nema šta da traži. Pas ne može ostati sam, a stalno ostavljanje u pansionima za njega je čist stres. Ti prostori su često bučni i haotični, a pas se oseća napušteno. Ako vam je pansion jedina opcija svakog drugog vikenda, vi zapravo nemate psa – imate obavezu koju stalno prebacujete drugima.

3. Lenji vlasnici

Psu su potrebni kretanje i mentalna stimulacija. Ako vam je teško da izađete u šetnju kad pada kiša ili vas mrzi da se igrate s njim nakon posla, dobićete frustriranog i destruktivnog ljubimca. Gojaznost, uništavanje nameštaja i prekomerno lajanje su znaci da je vlasnik lenj. Dvorište nije zamena za šetnju i rad sa psom.

4. Vlasnici koji psa hrane kao da je kanta za smeće

To su oni koji psa hrane ostacima sa stola, začinjenom hranom ili najjeftinijim granulama punim aditiva. Pas nije kanta za smeće. Neadekvatna ishrana vodi do gojaznosti i teških bolesti varenja. Ako niste spremni da investirate u kvalitetnu ishranu i da se držite rasporeda, nemojte ni uzimati psa.

5. Oni koji psa vide kao „dvorišni ukras“

Pas je društveno biće koje pati bez ljudskog kontakta. Ljudi koji misle da je psu mesto isključivo na lancu, u boksu ili na balkonu, ne bi trebalo da ga imaju. Izolacija psu nanosi ozbiljnu psihičku patnju. Ako želite nešto što će samo da stoji napolju i čuva kuću, ugradite alarm. Pas traži porodicu, a ne samoću na otvorenom.

Pas je ispit zrelosti

Imati ljubimca je test odgovornosti koji mnogi padnu jer svoju komociju stavljaju na prvo mesto. Iskrenost prema sebi je zapravo najveći čin ljubavi prema životinjama.

Stručnjaci su jasni: ako niste spremni da menjate svoje navike, vi nikada ne bi trebalo da imate psa. Budite fer prema tim bićima – nemojte ih uzimati ako im ne možete pružiti život kakav zaslužuju.

Šta vi mislite – da li su ovi kriterijumi prestrogi ili su ljudi danas postali previše neozbiljni kada uzimaju ljubimce? Pišite nam u komentarima!

(Krstarica/Express)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com