Ovo je 7 najčešćih turističkih prevara – evo kako da ih lako prepoznate

Uočite ih na vreme i sprečite da budete „očerupani“.

Ako volite da putujete, važno je da budete oprezni – turističke prevare su prava pošast, a prevaranti čekaju na svakom koraku. Često ciljaju one koji nisu upoznati s gradom, zbunjeni su valutom ili ne znaju lokalne običaje.

Evo najčešćih trikova koje treba da prepoznate.

„Besplatni“ pokloni – Na ulici možete dobiti ružu ili neki mali poklon. Deluje simpatično, ali često se na kraju traži novac. Ponekad je to samo trik da vas odvrate pažnju dok vam neko krade stvari.

Lažni policajci – Neki „policajci“ mogu vas zaustaviti i tražiti mito zbog izmišljenog prekršaja. U drugim slučajevima, lažni taksisti ili prodavci vas mogu namamiti u situaciju gde ćete biti kažnjeni ili izmanipulisani.

Lopovi koji „pomažu“ – Prilaze vam i upozoravaju na navodne opasnosti, a zapravo zapamte gde držite novac ili dragocenosti.

Nepažljivi prodavci – Prodavci ponekad glume da su zauzeti telefonom ili broje kusur jako sporo. U toj gužvi može vam se dogoditi da dobijete manje novca nego što je trebalo.

Lažne karte za preskakanje reda – U muzejima ili atrakcijama mogu vam prodati karte koje navodno omogućavaju da zaobiđete red. Karte su često lažne, pa ćete platiti, a zapravo nećete ući.

Lažne novčanice – Neki prodavci tvrde da je vaša novčanica neispravna i zamenjuju je lažnom dok ne primetite. Ovo je česta prevara u turističkim destinacijama poput Tajlanda.

Prevare u hotelu – Može se desiti da „besplatni Wi-Fi“ bude lažan, da dobijete lažne letke za dostavu hrane ili da vas pozovu s recepcije u pokušaju da uzmu podatke s kartice.

Ukratko, kada ste u nepoznatom gradu, budite oprezni, prazite gde držite novac i dokumenta i dobro proveravajte sve što vam deluje „previše lepo da bi bilo istinito“.

