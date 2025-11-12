Ovo je idealna temperatura termostata zimi: Jedini način da dom uvek bude topao, a računi niski

Previsoki računi, a i dalje hladno? Evo rešenja! Otkrili smo tačno koja je idealna temperatura termostata zimi

Tačno se zna koja je idealna temperatura termostata zimi. To je formula za dom koji je uvek topao, bez da bankrotirate!

Zima stiže, a sa njom i neizbežna dilema: kako zagrejati dom da bude udobno topao, a da pritom ne trošite previše na račune za grejanje? Ključno je pravilno podesiti termostat, koji može osigurati toplinu, uštedu i manju potrošnju energije. Ali koja je idealna temperatura termostata za različite delove dana?

Bez obzira da li ste kod kuće, napolju ili spavate, nekoliko jednostavnih podešavanja može značajno smanjiti vaše troškove grejanja, a da vaš dom i dalje čini udobnim mestom za boravak.

Grejanje je neophodno tokom hladnih dana, ali pravilno podešavanje termostata ima višestruku korist: obezbeđuje udobnost, smanjuje račune i doprinosi očuvanju životne sredine. Naime, svaki stepen niži na termostatu može smanjiti troškove grejanja i do 5%. Pored toga, manja potrošnja energije znači i manji ugljenični otisak.

20 °C: Idealna temperatura termostata kada ste kod kuće

Stručnjaci preporučuju podešavanje termostata na 20 °C kada ste kod kuće. Dovoljno je topao za ugodan boravak, i ne opterećuje sistem grejanja. Ako vam je još hladno, razmislite o dodatnom sloju odeće, toplim ćebadima ili šoljici vašeg omiljenog toplog napitka.

Tokom noći temperatura može biti niža, oko 15-16 °C. Pored smanjenja troškova grejanja, istraživanja pokazuju da spavanje u hladnijoj prostoriji promoviše dublji i kvalitetniji san. Ako vam se čini previše hladno, topla pidžama ili dodatno ćebe biće dovoljni da vas zagreju.

Ako ste odsutni, preporučuje se smanjenje temperature na oko 15 °C. Ovo štedi energiju, ali održava dom dovoljno toplim da bi se izbegli problemi poput smrznutih cevi. Pametni termostati olakšavaju prilagođavanje – možete ih programirati da podignu temperaturu neposredno pre nego što se vratite.

Praktični saveti za ekonomično grejanje:

Iskoristite sunce: otvorite zavese tokom dana i pustite da sunce prirodno zagreje vaš prostor.

Zaptivanje otvora: Proverite prozore i vrata kako biste sprečili izlazak toplote.

Redovno održavajte grejanje: čišćenje i servisiranje uređaja poboljšava njihovu efikasnost.

Koristite ventilatore: Plafonski ventilatori, podešeni da se rotiraju u smeru suprotnom od kazaljke na satu, mogu pomoći u cirkulaciji toplog vazduha po prostoriji.

Svaki dom je drugačiji, tako da ćete možda morati da eksperimentišete dok ne pronađete optimalna podešavanja. Preporučuje se da počnete sa 20 °C tokom dana i 16 °C tokom noći, a zatim prilagodite svojim potrebama. Uz pažljivo upravljanje grejanjem, vaš dom će biti topao, a računi pod kontrolom.

