Ovo je idealna temperatura u domu tokom zime: Sve preko toga nije dobro ni za zdravlje, ni za novčanik

Grejete iznad 23°C? To šteti plućima, suši vazduh i gomila račune – evo koja je idealna temperatura u domu tokom zime.

Idealna temperatura u domu nije stvar udobnosti, već zdravlja – sve preko toga isušuje vazduh, stvara buđ i drastično povećava račun.

Kada temperature padnu, hladnoća se uvuče u zidove. Često zanemarujemo važno pitanje: na koliko stepeni treba držati grejanje? Temperatura u stanu mora biti dobra za naše zdravlje. Stručnjaci kažu da odgovor nije samo “što toplije, to bolje”. Potreban je balans između udobnosti, zdravlja i efektivnosti.

Prema američkom Državnom energetskom odboru (U.S. Department of Energy), preporučena temperatura je oko 20 stepeni Celzijusa. To je temperatura na kojoj se većina ljudi oseća komforno. Grejanje tada ne „vuče“ previše energije.

Istraživanja evropskog Instituta za širenje energetske efikanosti (IDAE) navode da je optimalna dnevna temperatura između 21 i 23 stepena Celzijusa. Noću se u spavaćim sobama može spustiti na 15 do 17 stepeni. To ne narušava naš komfor.

Zašto baš taj raspon?

Ljudsko telo najbolje funkcioniše u umereno toplom prostoru. Kad je prehladno, telo troši energiju za održavanje temperature. To povećava rizik od bolesti ili nelagodnosti. Kada je prostor pretopao, vazduh postaje suv. Zbog toga dolazi do isušivanja sluzokože. To utiče na lošiji kvalitet sna.

Istraživanja pokazuju: za svaki stepen iznad optimuma, potrošnja energije raste. To direktno utiče na račun. S druge strane, zašto ne držati grejanje na, recimo, 25 ili 26 stepeni Celzijusa?

Grejanje iznad optimalne temperature ima nedostatke. Energetska potrošnja naglo raste. To znači da ćete plaćati znatno više za svaki dodatni stepen. U jako zagrejanim prostorima može doći do neprijatnosti. Vazduh se isuši. Povećava se rizik od statičkog elektriciteta i lošije ventilacije.

Zbog toga stručnjaci smatraju: pametnije je obezbediti udobnost slojevima odeće. Koristite kvalitetne termoizolacije i dobre prozore. Ne treba podešavati termostat na maksimum.

Još jedan razlog je zaštita strukture doma. Prevelika temperatura bez ventilacije i izolacije dovodi do kondenzacije. To stvara buđ na hladnim zidovima i prozorima. Takođe, dolazi do oštećenja materijala.

Kako onda postići idealnu temperaturu?

Evo nekoliko saveta. To su koraci koje možete uvesti u svakodnevicu.

Prvo, podesite termostat na otprilike 20 stepeni Celzijusa za boravak. To je sigurna osnova. Kada idete na spavanje ili niste kod kuće, spustite temperaturu na 16 ili 17 stepeni Celzijusa. Uslov je da je kuća adekvatno izolovana. Proverite da nema rizičnih zona za smrzavanje cevi.

Koristite „pametni“ termostat. Grejanje će se automatski prilagođavati periodima kada ste kod kuće i kada niste.

Obratite pažnju na izolaciju. Zatvorite prozore, popravite pukotine na okvirima i koristite zavese. To smanjuje gubitke toplote. Tako ćete održavati temperaturu bez velikih ulaganja.

Redovno održavajte grejni sistem. Čistite kotao i proveravajte radijatore i cevi. Sistem će raditi efikasnije i neće trošiti dodatnu energiju.

I na kraju, obucite se adekvatno. Najbolje je slojevito oblačenje. Cilj je da vam bude prijatno. Ne morate grejati i praviti tropsku temperaturu u svom domu.

Dakle, idealna temperatura u domu nije univerzalna. Zavisi od izolacije, navika i klime. Ali opšti konsenzus kaže: dnevnu temperaturu držite oko 20 stepeni Celzijusa. Noćnu ili u periodima odsustva spustite na 15 do 17 stepeni. Time ostvarujete dobar kompromis. Dobijate komfor, zdravlje i racionalan trošak, prenosi N1.

