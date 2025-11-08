Ovo je najbolji trik za štednju: Upamtite jedan savet i više nikad nećete brinuti za pare

Otkrijte jedini trik za štednju koji vam garantuje da ćete uštedeti za auto ili putovanje već sledeće godine!

Ako se stalno pitate gde vam nestaje novac, niste jedini. Glavni krivac su često impulsvne kupovine – sitnice koje vam u datom trenutku deluju neophodno, ali na duže staze isprazne novčanik.

Finansijski stručnjaci i psiholozi saglasni su da postoji jedan, najbolji trik za štednju koji menja pravila igre. Upamtite ovaj savet i više nikad nećete brinuti za pare!

Pravilo 30 dana: Magični trik za štednju

Ovaj genijalni trik za štednju je jednostavan: Sastoji se u tome da svaku nepotrebnu ili impulsivnu kupovinu odložite za 30 dana kasnije. Naime, svaku kupovinu koja nije apsolutno esencijalna (kao što su hrana i računi) prebacite na tačno 30 dana kasnije, pa ako i dalje zaista budete želeli tu sitnicu, tek je tad priuštite, nakon što ste dobro razmislili.

Zašto ovo radi?

Zašto ovo deluje tako moćno? Čekanjem na kupovinu dozvoljavate sebi da vam izblede emocije koje ste doživeli kad ste videli neki proizvod (euforija, strah da ćete propustiti priliku). Potrošačka groznica traje kratko! Tako se vremenom i vaš poriv za impulsivnim kupovinama smanjuje i više ćete obraćati pažnju na što trošite, prenosi 24sata.hr.

Ako potpuno zaboravite na tu kupovinu ili odlučite da se ne isplati (što se dešava u više od 80% slučajeva!), uštedećete novac koji ste zamalo bespotrebno bacili. Uštede su ogromne!

Ovaj trik za štednju je ključan za finansijsku slobodu.

