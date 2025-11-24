Ovo je najgora obuća za vaša stopala – smrt je za zglobove i ne treba nikad da je nosite.
Elegancija ili zdravlje jednako najgora obuća – šta birate?
U želji da izgledamo lepo, često zaboravljamo koliko obuća može biti štetna za naša stopala. Visoke potpetice, baletanke, japanke i šiljate cipele možda izgledaju moderno, ali mogu izazvati ozbiljne probleme, od bolnih žuljeva do deformacija kostiju, prenosi avaz.ba.
Visoke štikle – mogu uzrokovati otekline, burzitis i čak prelome. Stručnjaci preporučuju da potpetice ne budu više od 5 cm.
Baletanke i japanke – ne pružaju podršku za luk stopala, što može dovesti do bolova u kolenima, kukovima i leđima.
Platforme i kruti đonovi – ograničavaju prirodno kretanje stopala i opterećuju metatarzalne kosti.
Šiljasti modeli – stežu prste, uzrokuju čukljeve, žuljeve i bolne deformacije.
Čak 9 od 10 žena nosi premale cipele, što povećava rizik od artritisa i problema sa zglobovima. Da biste zaštitili svoja stopala, birajte obuću koja pruža dovoljno prostora i podrške, a pre kupovine obavezno proverite pravu veličinu!
