Ovo je najpopularnije žensko ime na svetu: Zvuči isto na svim jezicima i nosi predivno značenje

Saznajte koje je to žensko ime pokorilo svet i zašto ga roditelji u preko 20 zemalja biraju kao najlepši dar za svoje devojčice.

Ovo žensko ime ne poznaje granice i izgovara se isto na svim jezicima. Otkrijte njegovu tajnu i prelepu simboliku koju nosi.

Izbor imena za dete jedna je od najlepših, ali i najtežih odluka svakog roditelja. Dok jedni traže stara, zaboravljena imena, drugi žele nešto moderno i zvučno. Ipak, jedna reč uspela je da pokori čitavu planetu. Trenutno najpopularnije žensko ime na svetu za devojčice je Sofija. Ovo ime ne samo da prelepo zvuči, već se sa neverovatnom lakoćom izgovara na gotovo svim jezicima, a nosi značenje koje vekovima simbolizuje ono najuzvišenije u ljudskom rodu – mudrost.

Fenomen koji je pokorio kontinente

Američki stručnjak za imena, Laura Vatenberg, sprovela je opsežno istraživanje i došla do zapanjujućih zaključaka. Među zemljama u kojima ima najviše devojčica koje nose ovo žensko ime nalaze se Meksiko, Italija, Rusija i Amerika. Iako su ove kulture potpuno različite, sve su se složile oko jednog – Sofija je ime koje nema granice.

Vatenberg navodi da je fascinantno kako na toliko različitih jezika jedno ime zvuči potpuno isto. To nam govori mnogo o globalnom svetu u kojem živimo i načinu na koji se kultura danas brzo prenosi. Pored velikih sila, zemlje poput Argentine, Švajcarske, Estonije, Čilea i Slovačke takođe prednjače u davanju ovog imena. U čak 20 država širom sveta, Sofija se nalazi među tri najpopularnija izbora u porodilištima.

Tajna u jednostavnosti i bezvremenskom značenju

Mnogi se pitaju u čemu je zapravo tajna? Sofija na starogrčkom jeziku znači „mudrost“, a to je vrlina kojoj svi težimo. Pored samog značenja, roditelje privlači i to što se ovo žensko ime izgovara bez ikakvih poteškoća bilo da ste u Parizu, Moskvi ili Madridu. Ne postoje komplikovani glasovi ili varijacije koje bi mogle da zbune strance, što ga čini idealnim za generacije koje će putovati i raditi širom sveta.

Popularnosti su doprinele i svetski poznate dame koje sa ponosom nose ovo ime. Od legendarne Sofije Loren, koja je decenijama simbol elegancije, pa sve do moderne ikone poput Sofije Vergare. One su dokazale da ovo žensko ime podjednako dobro pristaje i devojčicama i uspešnim, snažnim ženama. Bilo da se odlučite za varijantu Sofia, Sophie ili Sonja, nećete pogrešiti, jer birate ime koje nikada ne izlazi iz mode.

Ako tražite savršen spoj tradicije, nežnosti i moćnog značenja, Sofija je očigledno izbor sa kojim nema greške.

