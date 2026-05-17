Ovo je najtačnija računica: Evo koliko kilograma treba da imate u odnosu na visinu i godine

Idealna telesna težina nije samo broj sa vage koji vas tera u loše raspoloženje pred ogledalom. Ona je tesno povezana sa rizikom od dijabetesa, pritiska i bolesti srca.

Godinama se koristi indeks telesne mase, ali sve više lekara tvrdi da BMI ne kaže ceo recept. Zato postoje preciznije formule koje uzimaju u obzir visinu, građu i broj svećica na torti.

Zašto BMI nije dovoljan za optimalnu kilažu

Body Mass Index dobijate jednostavnim deljenjem težine u kilogramima sa kvadratom visine u metrima. Po standardnim vrednostima, BMI ispod 18,5 znači pothranjenost, a iznad 30 gojaznost različitog stepena.

Problem je što ova formula ne razlikuje mišić od sala. Ne pita vas koliko imate godina niti kakvu građu nosite od rođenja. Zato bodibilder i osoba sa viškom kilograma mogu imati isti BMI, a potpuno različito zdravlje.

Krefova formula za idealnu telesnu težinu

Jedna od alternativa koja se često spominje u popularnoj medicinskoj literaturi jeste Krefova formula. Ona pokušava da preciznije odredi optimalnu kilažu u odnosu na visinu i godine.

Metoda razlikuje tri tipa građe tela:

prosečna građa

krupnija građa (široka ramena, jaka kost)

sitnija građa (uske zglobove, tanka kost)

Kako se računa idealna telesna težina po Krefu

Osnovni princip glasi: (visina u cm − 100) + (godine / 10) × korekcioni faktor. Korekcioni faktor menja se prema građi tela, pa rezultat odražava individualne razlike.

Praktično, dvoje ljudi iste visine i istih godina dobiće različite brojke ako jedan ima krupniju, a drugi sitniju kost. Tako računica postaje ličnija od krute BMI tabele.

Obim struka kao najbolji pokazatelj

Najjednostavniji način da procenite zdravstveni rizik jeste traka za merenje oko stomaka. Ako je obim struka jednak polovini visine ili manji, nivo masnoće je u granicama normale.

Na primer, žena visoka 170 cm trebalo bi da ima struk ispod 85 cm. Više od toga signalizira višak visceralne masnoće, one opasne koja obavija unutrašnje organe.

Odnos struka i kukova govori više od vage

Waist-to-hip ratio dodatno otkriva kako je salo raspoređeno po telu. Prema smernicama Svetske zdravstvene organizacije, povećan rizik nose:

muškarci sa vrednošću iznad 0,9

žene sa vrednošću iznad 0,85

Kako kombinovati metode za realnu sliku

Vaša idealna težina ne svodi se na jednu univerzalnu cifru. Zavisi od visine, građe, godina i rasporeda masnog tkiva.

Zato pametan pristup spaja više metoda umesto da slepo veruje jednoj formuli. Izmerite BMI, izračunajte Krefov broj, uzmite traku za struk i kukove. Tek kada poklopite te brojke, dobićete pošten odgovor na pitanje koliko bi vaše telo trebalo da teži.

Probajte da uporedite svoje rezultate iz sve tri metode.

