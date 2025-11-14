,,Ovo je najzdravija riba iz konzerve“: Samo 2 porcije nedeljno čuvaju mozak i srce, otkriva lekar

Samo 2 porcije nedeljno! Lekari poručuju – sardina je najzdravija riba i najbolja je odbrana od moždanog i srčanog udara

Ovo je najzdravija riba koju možemo kupiti! Samo dve konzerve nedeljno će sačuvati vaš mozak i ojačati srce, a neće vas koštati skoro ništa.

Nutricionista dr Džes Kording kaže da je, prema mišljenju struke, najzdravija konzervisana sardina od svih vrsta ribe. Iako su i druge konzervisane ribe dobar izvor proteina, nijedna nije toliko efikasna, a jeftina kao sardina.

Ključna prednost: Nema žive i puna je Omega-3

Doktorka Kording objašnjava da primena konzervisane ribe u ishrani ima brojne zdravstvene prednosti: „Konzervisane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe (poput tunjevine) i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, pogotovo ako vam sveža riba nije dostupna.“

Osobe koje jedu sardine unose veliku količinu proteina, vitamina D i, što je najvažnije, protuupalnih omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA). Ulje iz te konzerve, bilo da je to maslinovo ili suncokretovo, dodatno daje mononezasićene masti zdrave za srce. Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno.

Zaštita mozga i srca

1. Štit za srce i krvne sudove

Upravo omega-3 masne kiseline čine sardinu čudom za kardiovaskularni sistem. One direktno utiču na smanjenje upale u krvnim sudovima, snižavaju nivo lošeg holesterola (LDL) i regulišu krvni pritisak. Redovnom konzumacijom sardine značajno smanjujete rizik od srčanog i moždanog udara.

2. Gorivo za pamćenje i mozak

Visoka koncentracija DHA omega-3 masnih kiselina koje sardina sadrži je ključna za zdravlje mozga. DHA je glavni strukturni deo moždane kore, a njegovim unosom čuvamo kognitivne funkcije, poboljšavamo koncentraciju i memoriju. Redovno jedenje sardine je najbolja prevencija od neurodegenerativnih bolesti poput demencije.

Za razliku od tunjevine, koja zbog svoje veličine i dugog života akumulira značajne količine žive, sardine su male ribe, nalaze se na dnu lanca ishrane i praktično su čiste od teških metala. Zbog toga ih možete jesti i nekoliko puta nedeljno bez ikakvog straha.

Praktičan savet: Sardine uvek konzumirajte zajedno sa sitnim kostima koje sadrže, jer su one odličan, prirodan izvor kalcijuma.

