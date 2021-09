Ovo je pesma za prvi ples za koju kažu da donosi sreću u braku

Prvi ples je jedan od posebnijih trenutaka svakog venčanja, simbol novog početka, pa svi mladenci pažljivo biraju pesmu uz koju će, kao supružnici, otplesati svoj prvi ples .

Mladenci uglavnom biraju pesme koja za njih imaju posebno značenje i mesto u njihovom srcu, ali ta pesma ima mnogo veće značenje nego što većina ljudi misli, barem ako je suditi prema anketi koju je proveo portal OnBuy.

Naime, rezultati ankete pokazali su da mladenci koji su za prvi ples odabrali određene pesme imaju srećne brakove, dok neke pesme, čini se, ne donose bračnu sreću i oni završavaju razvodom. Cilj ankete bio je upravo to – da se utvrdi postoji li veza između stope razvoda i pesama koje su mladenci izabrali za svoj prvi ples, piše Zadovoljna.hr.

Pitali su 5.544 osobe širom sveta koju su pesmu izabrali i kakav im je trenutni bračni status. Zatim su napravili listu od 25 najčešće izabranih pesama i napravili odgovarajuću računicu za bračni status.

Dobijeni podaci pokazali su da je najpopularnija pesma za prvi ples “Can’t Help Falling In Love” Elvisa Prislija sa 10,48 odsto glasova. Anketa je, takođe, pokazala da je pesma koja najčešće donosi sreću u braku “Can You Feel The Love Tonight” Eltona Džona – 77 odsto onih koji su je izabrali ostali su u braku.

Zapravo, veće su šanse da će par ostati u braku ako prvi ples otplešu uz neki hit iz Diznijevih filmova, a više od 70 odsto anketiranih parova je još uvek zajedno. Pesme koje su donele bračnu sreću su i “Isn’t She Lovely” Stevija Wondera i “The Way You Look Tonight” Franka Sinatre.

Pesma koja je završila sa najviše razvoda je “Little Things” grupe One Direction – čak 75 posto parova koji su izabrali tu pesmu se razvelo. Na nepopularnoj listi, posle One Directiona slede “I’m Yours” Jasona Mraza i “Chasing Cars” grupe Snow Patrol.

