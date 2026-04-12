Ovo je prvo što treba da uradite na Uskrs: Jedan strog običaj nikako ne valja kršiti

Za uspeh i sreću čitave porodice, ovo je prvo što treba da uradite danas.

Vaskrs je jedan od najradosnijih i najvećih praznika. Dan kada je Isus pobedio smrt. Ovaj dan obiluje sa pregršt prelepih narodnih običaja.

Decu po obrazima treba dotaći crvenim jajetom, da bi cele godine bila zdrava i rumena.

Prvo šta treba da se ujutro pojede i time omrsi jeste jaje! Uskršnji doručak se započinje jajima i solju.

Posle doručka odlazi se u Crkvu na liturgiju.

Običaj za Uskrs takođe nalaže bogatu uskršnju trpezu, i neizostavnu uskršnju pogaču. Za Vaskrs se mese posebne pogače i hlebovi. Dok se u nekim delovima Vojvodine peku se lepinje sa celim jajetom.

Šta bi bio Vaskrs bez dečje sreće i radosti, tako da neki praktikuju i običaj da sakrivaju jaja i slatkiše u cveće, dvorišta ako ga imaju, pa onda deca čim otvore oči odlaze da traže darove koje im je zec ostavio prošle noći.

Danas u kuću unesite što više šarenog cveća. Dugo povezani sa Uskrsom, beli ljiljani predstavljaju čistotu, vrlinu, mir i božansku energiju.

Stavljanje ljiljana na severozapadno područje bilo kojeg prostora može pomoći da privuče više ohrabrenja i mira u okruženje. Severoistok, područje poznato po duhovnom rastu, još je jedno prosperitetno područje za ove cvetove.

Ljiljani su takođe najpopularniji cvet povezan sa sahranama, simbolizujući ponovno rođenje ili nevinost nakon smrti. Takođe su dobri za privlačenje uspeha. Trebalo bi izbegavati cveće u crvenoj boji.