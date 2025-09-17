Ovo je razlog zašto je kod mnogih ljudi drugi nožni prst duži od palca

Da li ste se ikada zapitali zašto drugi nožni prst ponekad naraste duži od palca? Naučnici objašnjavaju da je u pitanju anatomska varijanta poznata kao Mortonov nožni prst, nasledna je i javlja se kod čak trećine populacije, dok u nekim grupama dostiže i 90 odsto slučajeva.

Anatomski uzrok

Ortopedski hirurg Dudli Džoj Morton još je 1927. opisao ovo stanje. Otkrio je da je prva metatarzalna kost, koja povezuje palac sa stopalom, kraća nego inače, pa se prirodno opterećenje prebacuje na drugu metatarzalnu kost.

Posledice po stopalo

Zbog neravnomerne raspodele težine, osobe sa dužim drugim prstom često osećaju bol ili dobijaju žuljeve. Ovo preopterećenje može izazvati i probleme sa kostima i mišićima, pa stručnjaci preporučuju udobnu obuću i ortopedske uloške za rasterećenje nogu.

Grčko stopalo kao ideal lepote

Ovaj oblik stopala, nazvan grčkim, nekada je smatran najlepšim—čak iznad egipatskog modela u kojem je najveći palac najistaknutiji. U antičkoj umetnosti grčko stopalo bilo je simbol savršene estetike

