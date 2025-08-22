Ovo je vaš idealan posao prema datumu rođenja: Proverite da li vam je pogodilo

Danas je veoma teško odabrati idealnu karijeru, a kada čak ni ne znate da li će vaše planete podržati vašu karijernu opciju ili ne, prvo moramo znati koja vam karijerna opcija odgovara prema vašem datumu rođenja i koja karijera bi vam donela mnogo novca i uspeha kako biste lakše izabrali, pa smo ovde pomenuli višestruke karijerne opcije za vas prema vašem datumu rođenja.

Potrebno je da najpre sve cifre svog datuma rođenja saberete sve dok ne dobijete jednocifreni broj. U zavisnosti od dobijenog broja, u nastavku pronađite preporuke numerologa o tome u kojem pravcu bi trebalo da se kreće vaša karijera.

Broj 1

Ljudi koji pripadaju broju 1 mogu postati lideri ili menadžeri, državni službenici, biznismeni i profesori…

Broj 2

Ljudi koji su povezani sa brojem 2 mogu postati sekretari, knjigovođe, iscelitelji i dobre domaćice…

Broj 3

Ljudi koji pripadaju broju 3 mogu biti dobri učitelji, sveštenici ili sveštenice i advokati..

Broj 4

Ljudi sa brojem 4 mogu da izaberu da postanu biolozi, preduzetnici, mehaničari i organizatori događaja…

Broj 5

Ljudi koji su povezani sa brojem 5 mogu postati dobri pisci, pripovedači i raditi u PR agenciji ili reklamnoj agenciji…

Broj 6

Osobe sa brojem 6 mogu postati dobri šminkeri, glumci, modeli, vlogeri o hrani, vlasnici restorana i kuvari…

Broj 7

Ljudi koji su povezani sa brojem 7 mogu postati naučnici, stručnjaci za elektrotehniku ili elektroniku, astrolozi ili numerolozi i astronomi…

Broj 8

Osobe sa brojem 8 mogu postati odlični nastavnici, savetnici, političari, advokati, sudije i konsultanti..!!

Broj 9

Ljudi koji pripadaju broju 9 mogu postati dobri nastavnici joge, treneri u teretani, stručnjaci za borilačke veštine, lekari, hirurzi i advokati za krivično pravo…

