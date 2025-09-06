Ovo moraju da znaju baš svi s vozačkom dozvolom: Ko ima prednost na ovoj rasrsnici?

Tri automobila su istovremeno stigla na neobeleženu raskrsnicu, ali koji od njih ima prednost?

Raskrsnice bez saobraćajnih znakova ili semafora često zbune i iskusne vozače. Ova naizgled jednostavna situacija može da izazove zabunu kod vozača, pa je važno znati osnovna pravila koja obezbeđuju bezbedno i jasno kretanje kroz raskrsnicu.

Na slici su tri automobila koja su istovremeno stigla na nekontrolisanu raskrsnicu, a pitanje je koji od njih ima prioritet? Ponuđeni su sledeći odgovori:

a) crveni, plavi, zeleni

b) plavi, crveni, zeleni

v) zeleni, plavi, crveni

g) plavi, zeleni, crveni

Pogledajte sliku i odlučite se za svoj odgovor, a u nastavku proverite da li ste bili u pravu!

Na raskrsnicama bez regulacije (znakovi ili semafori) osnovno pravilo prednosti prolaska je zasnovano na principu „ko prvi dođe, prvi prođe“. To znači da prvo prolazi vozilo koje prvo stigne na raskrsnicu, dok ostala vozila moraju da zaustave i sačekaju svoj red. Ako su vozila stigla u isto vreme, prednost se daje vozilu sa desne strane.

Gledajući situaciju na slici, zeleni automobil nema nijedno vozilo sa desne strane, što mu daje prednost. Nakon što zeleni automobil prođe, plavi automobil postaje sledeći jer ni tada nema vozilo sa desne strane. Na kraju prolazi crveni auto. Dakle, tačan odgovor je c) zeleni, plavi, crveni.

Iako pravilo desne strane rešava dileme, uvek je neophodno držati bezbednu udaljenost, usporiti pre ulaska u raskrsnicu i uspostaviti vizuelni kontakt s drugim vozačima. Kombinacija propisa i obazrivosti sprečava nesreće i čini saobraćaj predvidljivijim.

