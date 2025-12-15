Ovo nikada ne kupujte u kineskim radnjama: Ako mislite da je miris najgori, ovo će vas tek šokirati

Postoji nekoliko stvari koje ne biste trebalo da kupujete u kineskim radnjama zbog kvaliteta, sigurnosti ili izdržljivosti

Kupovina u kineskim radnjama može biti isplativa i zabavna, ali postoje određeni proizvodi koje je bolje izbegavati ili pažljivo razmotriti pre kupovine.

Iako su kineske prodavnice poznate po niskim cenama, postoji nekoliko stvari koje ne biste trebalo da kupujete u ovim radnjama zbog kvaliteta, sigurnosti ili izdržljivosti.

Elektronika i električni uređaji

Kineske prodavnice često nude jeftinu elektroniku, ali kvalitet ovih proizvoda može biti upitan. Možete se suočiti s nekompatibilnim uređajima, lošim radom uređaja i lomljivim komponentama.

Igračke za decu

Mnoge igračke iz kineskih prodavnica ne ispunjavaju stroge sigurnosne standarde i često sadrže potencijalno opasne materijale kao što je olovo. Sigurnost vaše dece uvek mora biti prioritet.

Kozmetika i proizvodi za negu kože

Kozmetički proizvodi lošeg kvaliteta mogu sadržavati štetne hemikalije koje mogu oštetiti vašu kožu. Takođe, njihova izdržljivost i efikasnost mogu biti upitni.

Odeća i obuća

Iako u kineskim prodavnicama možete pronaći pristupačnu odeću i obuću, kvalitet materijala i izrade može biti loš. Proizvodi često neće dugo trajati i možda neće izgledati kao na fotografijama na društvenoj mreži.

Alati i aparati za domaćinstvo

Jeftini alati i kućni aparati iz Kine mogu biti krhki i nepropisno napravljeni, što može dovesti do nezgoda ili problema tokom upotrebe.

Baterije

Kineske baterije često imaju manji kapacitet od deklarisanog, a postoje i sigurnosni rizici.

Sportska oprema

Ako ste ozbiljan sportista, verovatno bi trebalo da izbegavate sportsku opremu iz jeftinih izvora jer kvalitet i izvedba mogu biti problematični

Zaštićeni proizvodi i autentičnost

Kupovina zaštićenih proizvoda, kao što je falsifikovana dizajnerska odeća može biti ilegalna i kažnjiva. Uz to, kvalitet ovih proizvoda je često daleko ispod standarda originalnih proizvođača.

Auto delovi i dodatna oprema

Kod auto delova, sigurnost je ključna. Kupovina jeftinih, neispravnih delova iz kineskih prodavnica može ugroziti vašu sigurnost na putu.

Kvalitet i sigurnost treba da budu vaši prioriteti tokom kupovine, bez obzira na cenu, piše Espreso.

