Ovo nikako ne smete da radite 1. januara: Jedan mali ritual osigurava sreću s novcem u novoj godini

Postoje verovanja da vezana za 1. januar koja se prepričavaju i prenose s kolena na koleno. Od davnina se smatra da jedan mali ritual donosi sreću s novcem tokom cele godine, a neke stvari nikako ne bi smele da se rade.

Ako posle ponoći, u novoj godini, prva pređe prag riđokosa, ili plavuša – nije dobro! Ako zaboravite da poželite 2024. svima koje volite, nije dobro. Ovo je znak da ćete se u narednoj godini udaljiti od njih. Smeće iz kuće ne sme da se izbaci 1. januara, jer „priziva“ maler. Ovo je samo nekoliko primera novogodišnjih sujeverja. A njih je mnogo i tiču se hrane, pića, odeće, novca, ponašanja tokom dočeka i prvog dana očekivane bolje nove godine.

Verovanja vezana za 1. januar

Neka od verovanja koja se prepričavaju u vezi sa Novom godinom su, na primer, da bi godina bila plodna, da bi svega bilo dovoljno, i jela i pića, frižider mora biti pun 31. decembra. Pored toga, u svakom novčaniku treba da bude novca, posebno u onom koji se aktivno koristi. Postoji i verovanje da na Novu godinu i 1. januar nikako ne treba pozajmljivati novac. Moraju se vratiti svi dugovi iz prethodne godine. Ako se Nova godina započne sa dugovima, veruje se da će cela godina biti u besparici.

Savet koji se prenosi s kolena na koleno je da se 1. januara ništa ne iznosi iz kuće. Čak ni smeće. Postoji i blaža varijanta koja kaže da se može izneti, ako se nešto unese.

Verovatno bi se razna feministička društva mogla pobuniti i spaliti na lomači uverenje da je najgori znak ako žena prva pređe kućni prag u novoj godini. A, plavuše i crvenokose treba da se zatvore u kuću od 31. decembra i da izađu tek 2. januara. Jer ko god pređe prag prvog dana nove godine, doneće mu maler!

Kruže priče da nikako nije dobro da se nešto razbije ili slomi za Novu godinu. Uz to, plakanje i loše raspoloženje 31. 12. i 1. 1. znače da će cela godina biti takva.

Za sreću sa novcem predlaže se mali ritual – u svaki novčanik koji imate u kući stavite novac. To je znak da će sledeća godina teći u blagostanju. Za sreću sa novcem važi verovanje da je dobar znak ući u novu godinu bez dugova i neplaćenih računa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com