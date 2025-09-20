Ovo popularno voće rešava problem koji muči mnogo ljudi u Srbiji

Da li ste znali da je kruška dobra kao preventiva za mamurluk?

Nakon što provedete veče uz nekoliko čaša alkohola, ne morate da brinete o tipičnom jutarnjem mamurluku. Šokantno, zar ne? Čak i više od toga, mogli biste da smanjite nivo alkohola u krvi – sve zahvaljujući kruškama!

Iako može izgledati kao čudan savet, istina je da kruške mogu sprečiti mamurluk i smanjiti nivo alkohola u vašem organizmu. Studije su pokazale da jedenje kruške pre pijenja alkohola može značajno smanjiti simptome mamurluka, uključujući glavobolju, žeđ i umor.

Nutricionista Alisa Selini ističe da je ozbiljnost simptoma mamurluka značajno smanjena kod ljudi koji su konzumirali krušku pre pijenja, u poređenju sa onima koji su primali placebo. Osim što pomažu u ublažavanju mamurluka, kruške imaju i pozitivne efekte na zdravlje, uključujući snižavanje holesterola, ublažavanje zatvora i antiinflamatorno dejstvo.

Dakle, pre nego što krenete na veče opuštanja, razmislite o jedenju kruške – možda će vam to pomoći da izbegnete tipičnu nelagodnost mamurluka i da se sutradan osećate sveže i odmorno.

