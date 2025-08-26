Ovo prelepo i moćno muško ime tera zle sile, jedno je od najpopularnijih u Srbiji

Ime Strahinja ima posebnu simboliku u srpskom narodu.

Roditelji su ga davali sinovima ako bi prethodno ostajali bez novorođenčadi, što u vekovima iza nas, nažalost, nije bilo retkost.

Naime, verovalo se da ime Strahinja “tera zle sile” od bebe, jer u korenu ima reč “strah”, te da će “zle sile” pobeći od tog deteta i ostaviti ga da preživi, prenosi Espreso.

Istorijski izvori pokazuju da se ime Strahinja na našim prostorima prvi put pominje 1322. godine.

U poslednjih desetak godina ovo muško ime jedno je od najpopularnijih muških imena u Srbiji. Roditelji koji se opredeljuju da svom nasledniku daju ime Strahinja veruju da će on biti neustrašiv, hrabar i odvažan da izađe u susret svim životnim izazovima.

Ovo prelepo muško ime najpoznatije je po Banović Strahinji, iako nije pouzdano dokazano da je bio istorijska ličnost opevan je u epskoj narodnoj pesmi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com