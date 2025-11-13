Ovo su 3 najgora greha: Podmuklo vas prate do kraja života i uvek stižu na naplatu, pre ili kasnije

Izdaja, laž i uvreda roditelja su 3 najgora greha. Oni se uvek vraćaju kao bumerang i nikada ne ostaju bez kazne!

Ovo su 3 najgora greha – podmuklo se prilepe za čoveka i prate ga do samog kraja.

Mnogi ljudi veruju da se čovek rađa sa svojom karmom koja ga prati od prvog do poslednjeg dana života. Gledajte na nju kao na neku silu koja apsolutno nikada ne spava i koja vas uvek posmatra. Karma ne pamti samo vaša dela već i emocije, piše Pult24.info.

Karma vidi kada ste zavidni prema nekome, kada nekome želite zlo, kada nekoga mrzite zbog njegove sreće… sve su to emocije koje imaju frekvenciju i karma ih prepoznaje. Neki karmički dugovi brzo dolaze na naplatu dok neki dolaze kasnije.

Ovo su neki od najskupljih karmičkih dugova koji kruže i dolaze na naplatu.

1. Uvreda roditelja

U mnogim spisima o religiji i psihologiji pronaći ćemo razloge zašto je važno biti dobro dete svom roditelju i zašto ih je važno poštovati.

Naravno, postoje jako loši roditelji koji ne zaslužuju ništa od nas. Ali postoje i jako loša deca koja ne cene i ne poštuju svoje roditelje. Karma ne voli takve odnose. Uvrediti dobrog roditelja je skup karmički dug koji kasnije dolazi na naplatu.

2. Uvreda i izdaja osobe koja vas voli

Svaki čovek koji izigra iskrenu ljubav nalazi se na crnoj listi karmičkih zakona. Izdati osobu koja vas voli i koja vam želi samo dobro je jako ponižavajuća stvar i to je nešto što karma naplaćuje.

3. Nepravedno optuživanje

Karma ne voli loše tračeve i ne voli kada se o čoveku priča lažno i nepravedno. Dok ljudima to izgleda kao zabavna aktivnost ili „sprdnja“ karma na to gleda ozbiljnijim očima.

Pre nego što trepnete mogli biste se naći u situaciji u kojoj ste vi oklevetani i lažno optuženi.

