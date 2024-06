Ovo su 3 stvari koje su najopsanije po vaše zdravlje na ovoj vrućini

Najopasnije stvari po zdravlje kao posledica vrućine.

Prema istraživanjima, kritična tačka za oboljevanje i smrt od ekstremne vrućine je niža nego što se ranije smatralo. Sa dolaskom leta i rastom temperatura, ljudsko telo ulazi u potencijalno smrtonosnu bitku s toplotom, gde samo nekoliko stepeni Celzijusa može biti presudno.

„Normalna telesna temperatura u mirovanju je oko 37 stepeni Celzijusa. To je samo sedam stepeni manje od toplotnog udara,“ objašnjava Oli Džej, profesor toplote i zdravlja na Univerzitetu u Sidneju.

Prema Džeju, toplota može biti smrtonosna na tri načina:

1. Toplotni udar: Kada unutrašnja telesna temperatura postane previsoka, telo preusmerava krv ka koži radi hlađenja, ali to može smanjiti dotok krvi i kiseonika do unutrašnjih organa. Ovo može dovesti do ozbiljnih posledica kao što su zgrušavanje krvi, otkazivanje organa i smrt.

2. Opterećenje srca: Ekstremna vrućina može biti posebno opasna za ljude sa kardiovaskularnim bolestima, jer povećava opterećenje na srce.

3. Dehidracija: Gubitak tečnosti kroz znojenje može ozbiljno opteretiti bubrege i pogoršati srčane probleme.

Pored ovih načina, toplota može uticati i na mozak, izazivajući konfuziju i poteškoće u razmišljanju. „Jedan od prvih znakova da ste u nevolji zbog vrućine je zbunjenost,“ kaže Kristi Ebi, profesor javnog zdravlja i klimatskih promena na Univerzitetu u Vašingtonu.

(n1info.rs)

