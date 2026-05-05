Ovo su godine kada smo najsrećniji i najzdraviji: Vrhunac života dolazi mnogo kasnije nego što mislite

Najsrećniji i najzdraviji postajete tek u 47. godini, tvrdi nauka. Saznajte zašto i krenite da menjate navike već danas.

Decenijama se priča kako život cveta u dvadesetim, a posle toga ide samo nizbrdo. Nova istraživanja tu priču okreću naglavačke. Ispostavlja se da ljudi postaju najsrećniji i najzdraviji tek oko 47. godine, kada se u glavi sve poklopi sa onim što telo zaista traži.

Za sve koji sa knedlom u grlu razmišljaju o ulasku u četrdesete, ovo je vest koja menja perspektivu.

Najlepši deo predstave tek počinje, samo treba znati šta sa njim.

Zašto smo baš u kasnim četrdesetim najsrećniji i najzdraviji

Studiju je naručio brend za dentalnu negu TePe, a ispitanici su bili 2.000 Britanaca. Pitanje je bilo prosto: kada čovek dostiže vrhunac sreće i zdravlja?

Odgovor je glasno odjeknuo, kasne četrdesete su zlatno doba.

Miranda Paskuči, rukovodilac kliničke edukacije u TePeu, za Daily Mail je objasnila u čemu je caka.

Ljudi u tim godinama prestaju da jure ogledalo i počinju da slušaju sopstveno telo. Fokus se prebacuje sa izgleda na funkciju, energiju i osećaj.

„Mnogi vremenom shvate da zdravlje nije samo ono što se vidi spolja. Bitno je kako se osećate i koliko dobro vaše telo radi“, poručila je Paskuči.

Šta donosi doba ličnog procvata

Skoro polovina ispitanika starijih od 40 godina priznala je da tek sada zaista razume sopstveno telo. To samopouzdanje se vidi i u svakodnevici.

Ljudi biraju kvalitetniju hranu, ređe preteruju i lakše prepoznaju kada im nešto ne prija.

Više od četvrtine ispitanika pije i izlazi znatno manje nego u dvadesetim

Oko 35 odsto kaže da ih tuđe mišljenje više ne potresa

Čak 26 odsto navodi da ih deca i unuci teraju da budu u pokretu

Rano leganje i uravnotežena ishrana zamenjuju kasne izlaske

Sve to kasne četrdesete pretvara u vreme procvata, a ne u krizu srednjih godina kako se godinama plašilo.

Kada počinje „starost“ po novim merilima

Drugo istraživanje na 2.000 Britanaca pokazalo je da se ljudi danas „starima“ smatraju tek od 69. godine, dok je ranije ta granica bila na 62. Pomerila se za skoro celu deceniju, što je velika stvar.

Ipak, taj pomak ne sme da bude izgovor za odlaganje.

Zdravstveni trener Dona Bartoli upozorava da kvalitetno starenje ne pada s neba. „Ako je 69 zaista nova starost, pravo vreme za brigu o zdravlju nije kasnije, već sada“, istakla je.

Male navike koje pomeraju vrhunac sreće i zdravlja unapred

Ne morate da čekate 47. rođendan da biste počeli. Neke stvari deluju odmah i grade temelj za godine koje dolaze.

Šetnja od 30 minuta dnevno popravlja raspoloženje i krvni pritisak bolje nego većina suplemenata.

Pijte vodu pre kafe, telo će vam zahvaliti

Spavajte sedam sati, ne pregovarajte sa sobom oko toga

Smanjite ekrane uveče, san postaje dublji

Jedite belančevine uz svaki obrok, mišići se ne čuvaju sami

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, redovna umerena fizička aktivnost povezana je sa nižim rizikom od hroničnih bolesti i boljim mentalnim zdravljem.

Ovako nesvesno uništavate najbolje godine

Najveća greška je odlaganje pregleda i pravdanje da „nema vremena“.

Druga je gledanje u tuđu stranu trave, umesto u sopstvenu baštu. Hronični stres u četrdesetim ume da pojede sve dobitke od dobre ishrane i vežbanja, pa mu treba pristupiti ozbiljno.

Krug bliskih ljudi, hobi koji vas pali i tih sat samoće rade više nego što mislite.

A vi, da li osećate da se najbolje godine tek približavaju ili mislite da je vrhunac negde iza vas? Napišite u komentarima šta ste menjali posle četrdesete i šta vam je donelo najveći mir.

