Ovo su najčešća srpska prezimena, a jedno je u samom vrhu već 100 godina!

Srpska prezimena koje su potekla iz staro-slovenskog jezika označavaju pre svega dakle „patera familias“ ili rodonačelnika neke porodice.

Najpopularnije srpsko prezime ubedljivo je Jovanović, koje, prema nekim podacima, nosi skoro 150 hiljada Srba.

Prema podacima RZS-a iz 2012. godine, ostala najbrojnija prezimena su Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević.

Nastanak današnjih prezimena u Srbiji vezuje se za kneza Aleksandra Karađorđevića koji je 1851. godine jednim aktom naredio uspostavljanje trajnih prezimena po najstarijim i najznačajnijim precima. Ipak, zahvaljujući sačuvanim manastirskim, carskim i kraljevskim poveljama i spisima iz prošlosti, pre svega iz Srednjeg veka, danas znamo da su se i naši preci prezivali slično kao i mi danas.

Prezimena kao što su Stojanović, Ilić, Stanković, Pavlović i Milošević spadaju među deset najučestalijih prezimena u našoj zemlji, prenosi N1.

U Beogradskom regionu, pored pomenutih prezimena, zastupljeni su Ilići, Stojanovići, Popovići, Stankovići.

Vojvodina pored Jovanovića, Petrovića, Nikolića, Popovića, Markovića, najviše broji prezimena kao što su Kovačević, Kovač, Savić.

U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, prema podacima RZS-a iz 2012. godine, pored gore navedenih prezimena izdvajaju se još prezimena Đorđević, Milošević, Milovanović.

U Južnoj i Istočnoj Srbiji nešto je više Živkovića i Mladenovića u odnosu na ostatak Srbije.

Poreklo prezimena Jovanović

Jovanović je prezime koje je poteklo iz staro-slovenskog jezika; označava pre svega dakle „patera familias“ ili rodonačelnika neke porodice ličnog imena Jovan.

Pretpostavka je po nekim podacima da je knez Miloš Obrenović, prezime Jovanović dao Romima koji su naselili naše krajeve i prihvatili pravoslavnu veru (pored ovog prezimena im je davao i prezime Nikolić).

Dokazano je da su najčešće Krsne slave za porodice sa ovim prezimenom Jovanjdan i Nikoljdan, a da je omiljeno lično muško ime Jovan, a žensko Jovana.

Prema istraživanju koje je objavio portal Forebears.io ovo je prvih 10 najbrojnijih prezimena u Srbiji, sa brojem ljudi koji ih nose:

1. Jovanović 149,830

2. Nikolić 121,373

3. Petrović 118,555

4. Đorđević 89,511

5. Ilić 87,005

6. Pavlović 66,415

7. Marković 61,477

8. Stojanović 51,363

9. Popović 49,977

10. Živković 48,873

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com