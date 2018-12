Ovo su tajne uspešnih poslovnih žena

Šta je zaista potrebno da biste bili vrhunski u svojoj oblasti? Sedam uspešnih poslovnih žena ispričalo je koji su to momenti bili ključni u njihovim životima, piše Cosmopolitan.

Budite usamljena vučica

„Svake godine idem u Montreal na „Just for Laughs festival“ sama. Ima toliko događaja koji pružaju priliku za povezivanjem, a kada ste sami prosto ste primorani da pričate sa drugim ljudima, što pak donosi sjajne prilike. Shvatila sam da se ne isplati da ciljate da pričate sa najvažnijom osobom u prostoriji. Umesto toga, mnogo se više isplati da budete druželjubivi, a ne da pričate odmah o poslu.“

– Kiti Leng, šefica sektora za komediju u agenciji United Agents

Žestoko zabrljajte

„Jednom sam pritisnula ‘stop’ umesto ‘record’ kada sam snimala ključnu scenu u dokumentarcu o zatvorima. Pokušala sam sve što sam mogla da to spasem, ali bila sam skroz u haosu jer sam previše brinula što sam zeznula stvar. Zato sada mnogo cenim ljude koji umeju da kažu: ‘Napravio sam grešku, a evo kako planiram da je ispravim.'“

– Veri Ines, producentkinja i režiserka serije First Dates

Uzmite marker

„To što sam naučila kako da se moj glas čuje u velikoj konferencijskoj sali bilo je od suštinskog značaja za moju karijeru. Tokom godina zaključila sam da je najbolje da sednete ili u sredinu ili na čelo stola da biste bili sigurni da će vas čuti. Takođe, ako postoji tabla ili flipčart, potrudite se da se dokopate markera i vi budete onaj koji zapisuje – ljudi će hteti da vam se obraćaju jer žele da vide svoje ideje zabeležene na papiru.“

– Niki Jejts, viša potpredsednica u zdravstvenoj kompaniji GSK

Povežite se na neočekivanom mestu

„Okupljanje povodom godišnjice mature je poslednje mesto na kojem sam očekivala da ću dobiti nova znanja za napredovanje u karijeri. Tom prilikom pričala sam sa sadašnjim biznis partnerom Džesikom Herin. Njena karijera bila je dosta drugačija od moje – ja sam radila u prodaji, a ona u IT sektoru. Zato sada govorim ljudima da idu na što više događaja koji nisu iz njihove branše. Često se najbolje stvari rađaju kombinovanjem dve naizgled nespojive ideje u jednu originalnu viziju.“

– Blajt Haris, glavna kreativa u Stella&Dot

Radite sa nekim ko je težak sa saradnju

„Jednom prilikom dobila sam da vodim PR kampanju za kompaniju čiji je izvršni direktor bio naširoko poznat kao težak za saradnju. Toliko ideja mi je bilo odbijeno. Sećam se da sam ležala na podu svoje kancelarije, bez ikakve inspiracije. Odjednom mi je palo na pamet: nijedna od ideja nije bila dovoljno otkačena. Zato sam pokušala nešto skroz drugačije i uspela sam – nekoliko meseci kasnije, izašao je članak u poslovnom magazinu Fortune i ubrzo posle toga kompanija je bila prodata za desetine miliona dolara. Izvršni direktor rekao mi je da je to bila direktna posledica mog vrhunskog PR posla. Ponekad su nam potrebne teške situacije da bi nas izbacile iz zone komfora.“

– Rozeta Pambakijan, potpredsednica globalnih komunikacija i brendiranja u kompaniji Tinder

Iskoristite kriznu situaciju

„Na dodeli BAFTA nagrada 2002. godine crveni tepih je počeo da se peni kao rezultat kombinacije protivpožarnog sredstva koje se nalazi u tepihu i kiše koja je počela da pada. Umesto da paničim, dosetila sam se da kažem svim gostima da će od sada makar njihove cipele biti otporne na vatru zauvek. Lako je pitati se zašto se nešto desilo, ali mnogo je bolje odmah potražiti rešenje. Kada situacija prođe, biće dovoljno vremena da se problem prouči i da se zahvaljujući njemu nauči nešto novo, odnosno da se postaramo da se tako nešto više nikada ne desi.“

– Amanda Beri, izvršna direktorka organizacije BAFTA

Radite ono što zapravo mrzite

„Nekada sam prodavala sveže ceđene sokove barovima i restoranima. To je bio posao u kome nikada nisam čula reč ,hvala’. Niko mi se nije ni javljao niti poručivao napitke. Nikad. Ako je na skali od jedan do deset desetka skačem-od-sreće-jer-mi-je-bio-sjajan-dan, a kec želim-samo-da-se-vratim-u-krevet-i-više-nikada-ne-ustanem, da kažemo da su moji dani bili uglavnom oko trojke. Taj posao i to osećanje pomogli su mi da napravim značajnu razliku između toga da li mi je samo dan bio loš ili je ceo posao loš.“

– Fara Stor, glavna i odgovorna urednica britanskog Kosmopolitena

…A ove zaista ne morate

Ozbiljno, ništa dobro ne može da se desi posle ovih stvari, osim da shvatite da ne treba nikada-ikada da ih ponovite. Vraćanje u kancelariju posle nekoliko čaša vina

Vratili ste se po svoj neseser sa šminkom. Završili ste tako što ste se zaključali u prostoriju sa poslovnim materijalom, pokušavajući da ukradete heftalicu, koju inače možete besplatno da ponesete kući. Pokazivanje plesnog umeća

Vaši prijatelji smatraju da je vaš plesni potez zvani ‘crv’ urnebesan. Sve što vaše kolege vide jeste žena u beloj košulji koja se bacaka po lepljivom podu očajnički tražeći svoj ponos. Zatvaranje očiju da biste „slušali“

Zvuči kao da ima smisla – zatvorićete oči na svega pet sekundi da biste mogli bolje da pratite sastanak… Ali zaista samo zvuči kao da ima smisla jer svi znamo kuda ovo vodi.